台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週　5日重新開園迎接市民！

▲台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週，8月5日重新開園迎接市民朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為防止登革熱疫情擴大，將東區巴克禮公園封閉2週，進行登革熱防治，清除孳生源後，8月5日上午8時重新開園，重新迎接市民朋友。

巴克禮公園封園後，台南市登防中心不間斷執行各項防治措施，除不斷孳清及化學防治外，登革熱防治團隊在開園前最後一次複查結果，發現公園環境整潔 ，只有查獲一個樹洞陽性點，立即予以移除並填補水草。

原一期園區內樹洞發泡劑皆已卸除，改以乾燥水草填補，日前停車場查獲孑孓之軟性警示緩衝柱，都已用膠條封住裂痕或拔除以防止積水。停車場旁前幾日發現之黑色水塔陽性點也已移除，目前乾燥無積水。另己將二期園區內之陽性點的竹筏移除，並將陰井及水溝全面鋪設細紗網。在公園生態復育區樹叢內及鄰近中華東路處執行掃蚊成效評估，仍有白線斑蚊3-5隻，雌雄皆有。在2週封園期間周遭並沒有新增病例，顯示動員巡檢、清除積水容器等防治措施已發揮成效。





巴克禮公園封園2星期後重新開園，民眾爭相入園運動散步，光影水波粼粼，一掃之前登革熱疫情陰霾，民眾穿著淺色長袖長褲，心情愉悅。但疫情持續期間，民眾進入公園內活動還是要注意防蚊自我保護措施不可少，若有發燒等疑似症狀民眾皆可前往衛生所抽血，也可前往醫療院所就醫，以利及早發現疑似個案早期遏止疫情。

登革熱防治中心仍籲請民眾持續整理家園，立即「巡、倒、清、刷」清除積水容器，且勿隨意丟棄飲料杯等廢棄積水容器，才能避免因容器積水導致孳生病媒蚊。戶外或蚊蟲多的地方，除穿淺色長袖衣褲外，亦可使用防蚊藥品，並建議噴灑或塗抹在皮膚裸露處，才能在皮膚表面形成保護膜以預防蚊蟲叮咬。

另外，防蚊藥品中DEET或picaridin的濃度與藥效並無直接關係，而是與藥效持續時間有關，較高濃度能提供較持久的防蚊保護。流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，則建議應要補擦。