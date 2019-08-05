　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週　5日重新開園迎接市民！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週，8月5日重新開園迎接市民朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週，8月5日重新開園迎接市民朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為防止登革熱疫情擴大，將東區巴克禮公園封閉2週，進行登革熱防治，清除孳生源後，8月5日上午8時重新開園，重新迎接市民朋友。

▲台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週，8月5日重新開園迎接市民朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

巴克禮公園封園後，台南市登防中心不間斷執行各項防治措施，除不斷孳清及化學防治外，登革熱防治團隊在開園前最後一次複查結果，發現公園環境整潔 ，只有查獲一個樹洞陽性點，立即予以移除並填補水草。

▲台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週，8月5日重新開園迎接市民朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

原一期園區內樹洞發泡劑皆已卸除，改以乾燥水草填補，日前停車場查獲孑孓之軟性警示緩衝柱，都已用膠條封住裂痕或拔除以防止積水。停車場旁前幾日發現之黑色水塔陽性點也已移除，目前乾燥無積水。另己將二期園區內之陽性點的竹筏移除，並將陰井及水溝全面鋪設細紗網。在公園生態復育區樹叢內及鄰近中華東路處執行掃蚊成效評估，仍有白線斑蚊3-5隻，雌雄皆有。在2週封園期間周遭並沒有新增病例，顯示動員巡檢、清除積水容器等防治措施已發揮成效。

▲台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週，8月5日重新開園迎接市民朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

巴克禮公園封園2星期後重新開園，民眾爭相入園運動散步，光影水波粼粼，一掃之前登革熱疫情陰霾，民眾穿著淺色長袖長褲，心情愉悅。但疫情持續期間，民眾進入公園內活動還是要注意防蚊自我保護措施不可少，若有發燒等疑似症狀民眾皆可前往衛生所抽血，也可前往醫療院所就醫，以利及早發現疑似個案早期遏止疫情。

▲台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週，8月5日重新開園迎接市民朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

登革熱防治中心仍籲請民眾持續整理家園，立即「巡、倒、清、刷」清除積水容器，且勿隨意丟棄飲料杯等廢棄積水容器，才能避免因容器積水導致孳生病媒蚊。戶外或蚊蟲多的地方，除穿淺色長袖衣褲外，亦可使用防蚊藥品，並建議噴灑或塗抹在皮膚裸露處，才能在皮膚表面形成保護膜以預防蚊蟲叮咬。

▲台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週，8月5日重新開園迎接市民朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，防蚊藥品中DEET或picaridin的濃度與藥效並無直接關係，而是與藥效持續時間有關，較高濃度能提供較持久的防蚊保護。流汗較多或發現蚊子開始在身邊盤旋聚集時，則建議應要補擦。

ET快訊
「我媽媽帽子掉了」靈性象聽2萌童呼救　轉身走近笑臉拋回
利奇馬最快周二轉中颱「歐美估恐登陸」　彭啟明示警：是有料的颱
「三罷」席捲全港！林鄭月娥：玉石俱焚的做法令香港走上不歸路

關鍵字：台南市,巴克禮公園,登革熱,封園,開園

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳怡珍化身孩子王　暑假帶領小朋友參訪台南市議會

台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週　5日重新開園迎接市民！

｢屏東，此曾在」特展 兩位外國人作品跨越時空重讀屏東風景

搭「台灣好行」大樹祈福＆哈佛快線　有機會獲佛陀紀念館變色馬克杯

打球之餘遊安平　 劍獅盃棒球賽圓滿落幕

草生栽培檸檬　鄰田問要不要幫忙噴農藥？讓他差點氣炸

2019第五屆U-12世界盃少棒賽　中華隊4：0勝日本勇奪冠軍　賴清德觀戰

桃園首屆9校童軍聯合大露營　青年自己籌辦「很過癮」

「安平鎮城隍廟公普」登錄無形文資　黃偉哲百年普度儀式授證

苗栗酒駕新制上路！首月強力取締253件酒駕　9乘客「連坐一起罰」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

豪宅開箱！中台灣唯一「國美晴空II」全棟一層一戶　打造專屬豪邸

陳怡珍化身孩子王　暑假帶領小朋友參訪台南市議會

台南市巴克禮公園因登革熱防治封園二週　5日重新開園迎接市民！

｢屏東，此曾在」特展 兩位外國人作品跨越時空重讀屏東風景

搭「台灣好行」大樹祈福＆哈佛快線　有機會獲佛陀紀念館變色馬克杯

打球之餘遊安平　 劍獅盃棒球賽圓滿落幕

草生栽培檸檬　鄰田問要不要幫忙噴農藥？讓他差點氣炸

2019第五屆U-12世界盃少棒賽　中華隊4：0勝日本勇奪冠軍　賴清德觀戰

桃園首屆9校童軍聯合大露營　青年自己籌辦「很過癮」

「安平鎮城隍廟公普」登錄無形文資　黃偉哲百年普度儀式授證

苗栗酒駕新制上路！首月強力取締253件酒駕　9乘客「連坐一起罰」

錢進不來！5、6月高雄店面交易　21個行政區慘掛蛋

女駕駛開車拿手機「看時間」罰3000元　警員Google地圖畫錯慘輸

假日拜訪！男友媽「掃好我兒房間否則別再來」　網灌爆勸分：應徵台傭？

7月半...家中突然多「人」　「這款症頭」要找醫師別找法師

魯夫聲優要換人了？其實哆拉A夢、蠟筆小新已是別人配！

露臉批「有人揚言搞革命」　林鄭月娥拒絕辭職：目前仍謹守崗位

楊麗花為《忠孝節義》親挑布料　陳亞蘭急阻止：怕引起騷動！

「郭柯王」結盟未說死　王金平：共識為台灣前途努力

聯國同婚名單台灣遭矮化　蔡英文彩虹貼文回應吸上萬網友按讚

傳子不傳女難改　女性拋棄繼承5年來僅少0.6個百分點

地方熱門新聞

興仁公園韓粉擺攤！車主勸導遭嗆

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

U12世界盃少棒賽中華隊勇奪冠..

普天宮7天牽24紅線　幫找竹科..

苗酒駕新制取締253件　9乘客..

桃園9校童軍聯合大露營　首屆舉..

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回..

未成年少年充車手　警逮詐騙集團

男8次酒駕　法官認行為惡性判8..

台南水萍塭公園兒童遊樂區開放親..

草生栽培檸檬　鄰田還問要不要幫..

黃偉哲百年普度儀式授證

走失小男童聽不懂中文　只會哭！

台南東山區發現男浮屍

更多熱門

相關新聞

民進黨台南市黨部各區區主任就位

2020總統立委選戰鳴槍起跑，台南市黃偉哲市長偕同民進黨台南市黨部主委黃先柱，8月4日上午召開「民進黨台南市37區區主任選戰會議」，黃偉哲市長並率領大家高呼「總統勝選、立委全壘打」，為2020競選勝利活動正式鳴槍起跑。

巴克禮公園5日上午開園　

市長不在苓雅登革熱爆當地議員批

台南市勞工模範父親表揚大會

快打死它！小心蚊子會「傳染這5種病」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

Angelababy素顏現身機場糗了！

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

香港大罷工第一波！170航班取消

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

轎車上鎖突自燃！阿公目睹2幼孫燒成焦屍

她參加前男友婚禮提床事　新娘臉歪狠瞪老公　

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面