台中國際動畫影展入圍率1/36創新低　國際名導競相來台搶錢

▲短片競賽初選評審(左起)薛佑廷、林巧芳、張徐展。（圖／台中市影視發展基金會提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府31日公布60部第5屆「台中國際動畫影展」入圍名單，今年參賽作品達2201件，再創歷年新高，入圍率1/36更是創新低，其中不乏國際名導影片，新聞局長吳皇昇表示，今年總獎金高達120萬元，入圍作品將從10月11日起放映，16日公布得獎名單。

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▲入圍短片競賽的韓國導演鄭多喜作品《動徑之間》劇照。（圖／台中市政府提供）

吳皇昇表示，新聞局自2015年開辦｢台中國際動畫影展｣以來，已成為國內規模最大的動畫影展，並在國際動畫界打開知名度，參賽國家及件數都顯著成長，屢創新高，今年從5月起至6月底徵件，就有來自88個國家地區、2201件作品報名參賽。

▲入圍短片競賽的台灣導演廖士涵作品《好時光》劇照。（圖／台中市政府提供）

台中市影視發展基金會執行長林盈志指出，今年入圍作品不乏來自國際知名影展的作品，包括法國安錫動畫影展評審團獎《與托馬叔叔的那些日子》，與水晶獎最佳學生畢業製作《女兒》、克羅埃西亞薩格勒布動畫影展金獎《孩子》，及特別提及獎《標本人生》、韓國導演鄭多喜入選坎城影展導演雙周單元的《動徑之間》、導演陳威強代表新加坡首部入圍柏林影展的動畫短片《王國》等，都是一時之選。

▲入圍短片競賽的瑞士導演麥克菲作品《孩子》劇照。（圖／台中市政府提供）

此外，台灣動畫作品共有10部入圍，包括《粽邪》導演廖士涵首度執導並邀請吳慷仁、陳竹昇、喜翔等實力派演員配音的動畫《好時光》，2016年曾獲得台中國際動畫影展台中獎的導演楊子新新作《多幾咧？》，以及今年入圍「台北電影獎」最佳動畫片的《可愛》、《金魚》、《隱匿的方寸空間》等作品，其中，《可愛》導演鍾承旭還以《遠端速寫》雙料入圍。

擔任初審小組召集人的林巧芳表示，今年的動畫短片作品無論媒材運用或題材描寫都讓人驚艷，尤其學生短片更有大膽的嶄新表現手法。

曾獲台中國際動畫影展肯定的薛佑廷也指出，本次參賽主題、故事內容和美術設計也非常前衛、大膽，評審過程中，彷彿品嚐了世界各地各種口味的咖啡。

去年獲台灣短片競賽首獎的張徐展則說，今年有許多國際獲獎作品參賽，使用手繪、3D、複合媒材、偶動畫等創作方式，都有傑出作品，而台灣短片也有許多可發展成長片的高水準動畫。