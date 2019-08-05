台東富山漁業資源保育區　潛水清除覆網垃圾75公斤

▲專業潛水人員清除垃圾。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東富山漁業資源保育區，保育有成，近年來成為台東熱門景點，台東縣政府農業處近日委託專業人員，針對附近珊瑚礁區共清除75公斤的廢棄漁網，台東縣府農業處表示，清除保育區內天然礁區的覆網及垃圾，將大大提高漁業資源復育成效，讓民眾可以近距離看見潮間帶的豐富生態，成為東海岸最棒的生態教室。

台東縣政府農業處表示，富山漁業資源保育區位於台東縣卑南鄉杉原海邊，其海域早期魚類資源豐富，10多年前因過度漁撈、破壞生態，不僅漁民漁獲驟減，休憩價值也逐年降低，直到縣府14年前公告為禁漁區後，才漸漸恢復潮間帶生態環境，魚群資源也越來越多。

縣府農業處指出，隨著富山漁業資源保育區成立，並於去年6月擴增保育區範圍，由原平均高潮線向外海延伸到1千5百公尺，禁止使用任何漁網漁具採捕水產動植物，由於持續進行海洋保護措施，使得魚類增加後游出保護區產生「滿溢效應」。

縣府農業處進一步指出，在未禁止使用網具獵魚之前，漁民喜歡到該區域捕魚，使用的漁具多以刺網為主，造成網具覆掛天然礁區。

為清除保育區廢棄漁網、網具，農業處今年向行政院農委會漁業署申請「活化人工漁礁區及天然礁區計畫」，於7月下旬委託專業潛水人員清除75公斤的覆網、垃圾，期望繼續發揮聚魚效益、增加水產生物棲息空間，以保護永續的漁業生態經營。

▲專業潛水人員清除垃圾。（圖／記者楊均典翻攝）