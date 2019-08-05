飯盒一開是「一坨米白色固體」　女同學被全班笑...超尷尬

▲網友表示，學生時期媽媽都會替她準備便當，不用和同學排隊等桶餐。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者崔子柔／綜合報導

學生時期每天最期待的就是午餐時間，同學間也會較量彼此的菜色，一名網友在Dcard發文表示，小學時有天打開飯盒，竟是一坨膨脹的米色固體，讓她在大家面前糗爆！

一名女網友在Dcard上發文提到，小時候媽媽都會幫她準備便當，裝滿她平時愛吃的菜色，不用跟大家一起排隊領桶餐，所以一直以來很期待午餐時間，直到有天中午，她使盡全力都打不開便當盒，還被老師罵「都小學了自己的便當打不開就別吃」，經過各種方法終於將它打開後，竟看到一個膨脹的米白色固體，班上同學都圍過來觀賞這個「便當」，讓她感到超級尷尬。

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後來老師打電話給媽媽詢問，才知道原來是因為賣場的鬆餅粉太大包，用便當盒分裝，結果隔天趕著出門拿成裝滿鬆餅粉的那盒，造成這場鬧劇。

▲國小營養午餐通常是桶餐，文章發布後，勾起許多人的童年回憶。（示意圖／花蓮縣政府提供）

事後，網友媽媽立刻買了麥當勞套餐送來學校，網友表示，「最後換來是同學看著我吃麥當勞的羨慕眼神，前面的尷尬就沒那麼嚴重了啦！」

文章一出，勾起許多網友的回憶，並留言說「我反而很懷念桶餐」、「覺得國小的桶餐比較好吃，國高中的好難吃」、「我覺得桶餐滿多東西都滿好吃的，可是每次我這樣說大家都一臉莫名其妙的看著我」。