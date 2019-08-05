貓咪國道遭輾斃　她見壓扁想離開...車子發怪聲「呼喚」收屍

▲嘉縣日前貓咪國道遭來往車輛輾斃，家畜疾病防治所黃姓同仁獲報後前往協助收屍並安葬。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲通報指出，位於東西向82快速道路轉接國道三號交流道有貓咪疑似遭車輛撞傷奄奄一息躺在車道上，該所黃姓同仁獲報後火速趕往現場，但抵達時貓咪已被來往車輛壓扁。而當黃女正要駕車離開時，卻因車子發出嘎嘎聲響無法前進，下車察看後發現車子無故卡住樹枝，冥冥中似乎是貓咪希望她送牠一程，因此，黃女在巡邏員警協助戒護下將貓屍裝入塑膠袋，但離現場後將其入土為安，期望貓咪一路好走。

▲動保人員常在車來車往的道路上協助清理貓狗屍體。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

該事件發生在國曆8月3日，嘉義縣家畜疾病防所接獲民眾通報，指出82東西向快速道路接南二高有貓遭車子撞傷，因此該所黃姓同仁隨即駕車前往，但抵達時貓咪早已被車輛壓扁，但因離開時車子被樹枝卡住嘎嘎作響，也讓黃女感應到似乎是貓咪的呼喚，隨即找到車上塑膠袋，下了車便在車來車往的快速道路，展開救援行動。

然而巡邏警車碰巧經過，並與黃女了解過程後，在員警的協助下順利，黃女順利將貓咪屍體整理後載走。黃女隨後將貓屍載至家裡附近空地，並挖了個洞將其入土為安，還焚燒紙錢送他最後一程

家畜疾病防治所所長林珮如表示，正所謂萬物皆有靈，感謝同仁冒著生命危險幫忙收屍並安葬，也讓貓咪得以安息，呼籲大家不要隨意棄養犬貓，避免衍生社會問題。