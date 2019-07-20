受夠花園被入侵！激動姊「拎8月小貓當甩炮」　朝門板狂摔2次爆吼：滾～

▲女子不滿鄰居家的貓不斷闖進花園，直接拿起當甩炮。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

每個人對於毛孩的接受度不同，但同樣是一條生命，或許該給予尊重。英國日前一戶人家的監視器，就拍下相當驚悚的一幕，住在這戶人家隔壁的女子疑似受不了貓咪不斷闖入她家，竟直接將貓咪一把抓起後，朝該戶人家門口用力甩丟，可憐的8月大貓咪最後身受重傷。

綜合外媒報導，住在英國迪勒姆（Dereham）的38歲女子霍伊斯（April Hawes）疑似多日來受夠鄰居家的貓咪不斷闖入院子，竟將8個月的小黑貓「影子」（Shadow）拉扯住背皮，活生生的朝鄰居家門口用力丟，甚至還丟了兩次。霍伊斯所有的行為都被監視器拍下，其中還能聽到她邊丟邊喊「把牠趕出去！」

可憐的貓咪「影子」鼻子因為遭到撞擊，軟組織受到傷害嗅覺也受到影響，甚至因為被女性這樣攻擊，開始對女生出現防備。監視器畫面公布後，引發不少動保人士的抨擊，認為霍伊斯還有很多解決動物闖入家中的辦法「但丟擲貓咪絕對不是最好的方式」。

負責該案件的審判官表示，將處霍伊斯12個月社區公共服務，30天的康復活動，另外還要支付精神補償給影子的主人，「因為她這麼做，對於影子的主人就是一種污辱，沒有任何理由可以被原諒。」