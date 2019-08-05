快訊／柯文哲補助「2至3歲」幼兒方案出爐　9月1日上路

▲柯文哲出席「助妳好孕3.0—我們的孩子，我們一起養」記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊亞璇／台北報導

鴻海創辦人郭台銘在國民黨2020總統初選期間拋出0到6歲國家養的政策，一度受到熱議。台北市長柯文哲5日召開「助妳好孕3.0—我們的孩子，我們一起養」記者會，宣布台北市2-3歲的補助方案，從9月1日起擴大發放托育及學費補助。

根據北市府推出2-3歲補助方案，2至3歲兒童就托於公共托嬰中心，每月可領取2500元津貼，準公共化可以領4000元補助，非準工化保姆托嬰中心3000元，親屬保姆可以領2000元，私立幼兒園2歲幼兒每學期可以領取13660元學費補助。

柯文哲表示，以政府的立場，兩歲以上歸社會局，兩歲以下歸教育局，但是小孩是連續成長的，思考很久以後，決定將托嬰往上延伸，托幼往下延伸，有些孩子滿兩歲還在包尿布，要他幼稚園有點困難，因為成長速度不一樣，要不要唸幼稚園不一定，台北市要成為兒童友善城市，要有靈活度。

至於要增加多少經費，柯文哲說，有些經費本來就在支出，現在是把2到3歲的落差補上，所以增加兩億多經費，還要看家長想要去幼稚園的想法，還要再測試兩年，才會穩定。

台北市副市長蔡炳坤補充，柯文哲說的是一年的預算，至於托嬰與托幼的總共的補助金額，以明年一整年預算來看，教育局托嬰補助費用，台北市府26億、中央16億，加起來42億，社會局在托育的費用為4億多元，明年整年度多1億多，總共5億。柯文哲感嘆，算起來連中央總共47億，「樣樣要錢」。