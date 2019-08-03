　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

環遊旅行社員工捐愛　提升台東偏鄉醫療

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲環遊旅行社員工捐愛台東，提升偏鄉醫療品質。（圖／記者楊均典翻攝）

▲環遊旅行社員工捐愛台東，提升偏鄉醫療品質。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「捐款助需要的單位與偏鄉地區實在非常高興」，環遊國際旅行社董事長李沃耀伉儷以「取之於社會，用之於社會」的經營理念，在前台東縣長黃健庭牽線下，結合公司員工共同捐贈220萬元給臺東基督教醫院等單位，並於3日率近百同仁到台東舉行捐贈儀式，台東縣長饒慶鈴受邀觀禮見證並表示，縣府已爭取經費與東基合作，待醫院癌症大樓完工後，將補助腫瘤放射科在台東駐診，共同守護縣民健康。

來自金門的環遊國際旅行社董事長賢伉儷李沃耀與夫人陳素蘭，早年以航空票務、小三通金廈旅遊團及船舶客運等業務起家，夫婦胼胝協力，同舟共濟，為事業打下紮實基礎，迄今事業體擁有數艘金廈客運船隻、旅行社及通運公司，9百名員工陣容堅強，以專業、細心與熱情的服務態度享譽業界。

環遊國際旅行社李董事長以「取之於社會，用之於社會」的經營理念，推動專業服務與善行文化結合的企業概念，帶動所有同仁像一家人，該公司繼去年底慨捐新台幣100萬元給金門家扶中心後，這次帶著近百位同仁前來台東，共捐贈220萬元善款（2百萬元給東基公益，20萬元給「孩子的書屋」）挹注台東醫療、社福機構的需要，讓台東偏鄉老弱婦孺獲得更完善的照顧。

李董事長伉儷則代表全體員工說，「捐款助需要的單位與偏鄉地區實在非常高興」，他個人是金門人，非常瞭解偏遠離島地區對於醫療的需求，也謝謝黃前縣長及洪董事長的牽線，未來公司仍將會繼續關心台東，介紹引荐更多遊客到台東。

ET快訊
即／台中親親戲院隨機砍人！19歲女大生「左肩10公分刀傷」
每天灌4瓶麥香紅！型男「豪花35萬」：7歲開始喝　健檢報告曝
天天嗑甜點！8歲女童爆瘦得「腎癌」30天後離世　爸跪地哭：我

關鍵字：捐愛台東

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市勞工模範父親表揚大會　黃偉哲：感謝全天下辛苦的爸爸們

助人做公益　海巡署南部分署第11岸巡隊捐血救人

當波蘭美聲遇上台灣母語歌謠　國際天籟音樂饗宴就在Big City

桃園生香文教關懷協會改選　江永忠：期也關懷弱勢老人

環遊旅行社員工捐愛　提升台東偏鄉醫療

「原」來拿麼厲害　饒慶鈴參與首場原住民族紀念日活動

彰化即將進入交通黑暗期　中央路橋6日施工請改道通行

推動社區民眾自主防災　黃偉哲勉勵台南首次培訓130名防災士

有錢人聚集地曝光！人口成長大爆發　所得隨時超越台北市

永不放棄！　「路倒男」頭七日南警幫忙找到回家路

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

直擊攤販！烤章魚腳竟是巨魷腳　魷魚腳泡鹼粉「增胖變軟大15%」

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

開學首日爸緊牽女兒手學校報到 轉頭淚灑停車場哭整路：捨不得

台南市勞工模範父親表揚大會　黃偉哲：感謝全天下辛苦的爸爸們

助人做公益　海巡署南部分署第11岸巡隊捐血救人

當波蘭美聲遇上台灣母語歌謠　國際天籟音樂饗宴就在Big City

桃園生香文教關懷協會改選　江永忠：期也關懷弱勢老人

環遊旅行社員工捐愛　提升台東偏鄉醫療

「原」來拿麼厲害　饒慶鈴參與首場原住民族紀念日活動

彰化即將進入交通黑暗期　中央路橋6日施工請改道通行

推動社區民眾自主防災　黃偉哲勉勵台南首次培訓130名防災士

有錢人聚集地曝光！人口成長大爆發　所得隨時超越台北市

永不放棄！　「路倒男」頭七日南警幫忙找到回家路

亞洲盃射箭賽／連2場逆轉　王律勻射進金牌戰

快訊／台中親親戲院驚傳隨機砍人　19歲女大生噴血「左肩傷口10公分」

父親一句話讓女警願意當「爸寶」　大安分局辦88節活動滿是洋蔥

快訊／反送中「旺角遊行」人數破12萬　示威者堵隧道建立防線

87年來最渣泰皇才剛娶正宮　3個月後「打破一夫一妻制」納小三當貴妃　

抹茶控必須GET的6個冷知識！想變美要多吃，還有3家甜品IG必打卡

「台灣最靈月老廟」解惑！拜月老必知3大禁忌　紅線可以重複用

SUZUKI「武士刀重機」KATANA詳細解構！目光吸收器經典重生

郭雪芙「衝破理智線」激吻開船劉以豪　八成女生一面倒支持：先睡再說

不斷更新／朱育賢陽春砲炸裂　6局結束桃猿3：2富邦

地方熱門新聞

搜救犬深夜進「亂葬崗」尋人　土..

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回..

金山警專盯防飆　2個月開罰15..

永康警加強交通執法保障用路人安..

老父抽血「驗出鎮定劑」！他氣炸..

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

台南市南區黑貓倉儲火警破門滅火

看護顧老翁每天只餵6匙奶粉　摻..

善化警取締闖紅燈等違規57件

接任欣桃總經理　黃國瑞：充滿意..

台南水萍塭公園兒童遊樂區開放親..

韓國瑜8/3桃園行程微調　爭取..

鐵道自行車　暑假加開第5班次

北橫榮華路段　持續發生小規模坍..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

陸客夫妻景福宮嗆韓國瑜：亡國佬

看電影遇渣男　她一瞥…結局完勝

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

AKIRA親自報喜！流利中文驚呆網

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」

電影院陀地位…民俗專家：佔到鬼位

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚睡

騎士貼車躲陰影　遊覽車廣播一句救了他

聽障女點無糖珍奶　回家一吸驚覺遭惡整

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

更多

最夯影音

更多

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面