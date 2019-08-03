環遊旅行社員工捐愛　提升台東偏鄉醫療

▲環遊旅行社員工捐愛台東，提升偏鄉醫療品質。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「捐款助需要的單位與偏鄉地區實在非常高興」，環遊國際旅行社董事長李沃耀伉儷以「取之於社會，用之於社會」的經營理念，在前台東縣長黃健庭牽線下，結合公司員工共同捐贈220萬元給臺東基督教醫院等單位，並於3日率近百同仁到台東舉行捐贈儀式，台東縣長饒慶鈴受邀觀禮見證並表示，縣府已爭取經費與東基合作，待醫院癌症大樓完工後，將補助腫瘤放射科在台東駐診，共同守護縣民健康。

來自金門的環遊國際旅行社董事長賢伉儷李沃耀與夫人陳素蘭，早年以航空票務、小三通金廈旅遊團及船舶客運等業務起家，夫婦胼胝協力，同舟共濟，為事業打下紮實基礎，迄今事業體擁有數艘金廈客運船隻、旅行社及通運公司，9百名員工陣容堅強，以專業、細心與熱情的服務態度享譽業界。

環遊國際旅行社李董事長以「取之於社會，用之於社會」的經營理念，推動專業服務與善行文化結合的企業概念，帶動所有同仁像一家人，該公司繼去年底慨捐新台幣100萬元給金門家扶中心後，這次帶著近百位同仁前來台東，共捐贈220萬元善款（2百萬元給東基公益，20萬元給「孩子的書屋」）挹注台東醫療、社福機構的需要，讓台東偏鄉老弱婦孺獲得更完善的照顧。

李董事長伉儷則代表全體員工說，「捐款助需要的單位與偏鄉地區實在非常高興」，他個人是金門人，非常瞭解偏遠離島地區對於醫療的需求，也謝謝黃前縣長及洪董事長的牽線，未來公司仍將會繼續關心台東，介紹引荐更多遊客到台東。