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高雄籍「大川」貨輪觸礁沈沒！　航港局：限期抽除殘油防外洩

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▲▼高雄籍「大川」貨輪觸礁沉沒。（圖／交通部航港局提供）

▲第九海巡隊派艇會同金門縣環保局緊急攜帶攔油器具趕赴現場。（圖／交通部航港局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

台籍「大川」貨輪於2日傍晚靠泊烏坵北風碼頭準備卸貨時，疑因浪況不佳碰撞消波塊，造成船體破損嚴重進水沈沒，所幸船上7名台籍、6名印尼籍船員都平安被救上岸。交通部航港局表示，已由第九海巡隊派艇會同金門縣環保局緊急攜帶攔油器具趕赴現場，防止油污外洩，後續將持續督導船舶所有人辦理船體及油料移除作業。

航港局表示，已要求船舶所有人應於8 月5日前提供委託契約及抽油計畫送審，並於 8月6日前提送船體移除拖救計畫外，現場應立即採取防護及應變措施，避免油污外洩及污染，如有違反將依海洋污染防治法裁處，另應掌握近日海象狀況儘速完成殘油抽除及進行水下船體勘查作業，於沉船地點佈放警示設施以維航安，協請海巡署等駐島單位協助監控，並即時通報相關單位處置。

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▲▼高雄籍「大川」貨輪觸礁沉沒。（圖／交通部航港局提供）

▲現場立即採取防護及應變措施，避免油污外洩及污染。

據了解，該貨船2日晚間於烏坵海域運補卸貨時，疑因風浪不佳碰撞消波塊，造成船體破損船身傾斜進水，並於當晚20時沉沒於大坵島南側約1浬處，航港局接獲通報立即啟動海難應變機制並發布航船布告週知，並立即召開緊急應變小組會議，邀集運安會、海軍金門海指部、第九海巡隊、第九岸巡隊、金門縣環保局、港務處、金門縣政府、船舶所有人等單位與會共商對策。

航港局說，事故船為高雄港籍雜貨船，總噸位992，船上載有7名台籍、6名印尼籍船員共計13人已平安獲救接駁上岸，船上尚存殘油重柴油約10噸、輕柴油約27噸，目前已由第九海巡隊派艇會同金門縣環保局緊急攜帶攔油器具趕赴現場備便，防止油污外洩，後續將持續督導船舶所有人辦理船體及油料移除作業，儘速恢復當地海域原來景觀地貌。

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