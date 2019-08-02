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接任欣桃瓦斯總經理　黃國瑞：現實總是充滿各種「意外」

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▲黃國瑞接任欣桃瓦斯總經理。（圖／記者楊淑媛攝）

▲黃國瑞（左二）接任欣桃瓦斯總經理，青創好友蕭志雄（左一）、洪百其、曹爾居（右一、二）前往期勉。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

現實總是充滿各種「意外」！欣桃瓦斯新任總經理黃國瑞2日向前來拜會的前桃園青年創業協會理事長蕭志雄、曹爾居、理事洪百其表示，6月間獲任欣桃總經理要職，並非其預定的生涯規劃，然基於承擔與責任，接任該要職，期在e化年代，致力提昇欣桃服務效率，發揮企業責任，參與地方公益。

黃國瑞是國民黨中生代菁英，曾是黨中央五六七聯盟成員，擔任過國民黨兩屆中常委及中央委員，也當選過第四屆任務型的國大代表，曾任職桃園農田水利會，離職後轉任欣嘉公司總經理，今年6月接任欣桃瓦斯總經理要職。

黃國瑞說，求學年代大家都說要做好生涯規劃，然從學校畢業、進入公務單位服務，曾參與地方選舉等過程，不得不承認，現實總是充滿各種意外，儘管如此，他相信一切的意外都是老天最好的安排，接受並勇於承擔，是做人處事的重要信念。

▲黃國瑞接任欣桃瓦斯總經理。（圖／記者楊淑媛攝）

▲欣桃瓦斯發展多元化經營。（圖／記者楊淑媛攝）

曾熱衷社團活動的黃國瑞說：有一年，他算一算自己參與的社團，包括黃姓宗親會等組織竟多達46個，因為參與社團，而結識許多各行各業傑出好友，共同學習成長。其中，桃園青年創業協會在創會長梁慧琪成立之初，他應邀加入，因此而結識第七屆理事長蕭志雄、第九屆理事長曹爾居和理事洪百其等會友。

蕭志雄從事建築業，目前於泰國清邁從事土地開發與建築，原籍馬祖的曹爾居，是巧爾興與友購棧企業負責人，洪百其服務於達觀法律事務所，大家因青創會而成為摯交，發揮「大家幫助大家、共創你我雙贏」的青創精神。

巧合的是，欣桃瓦斯公司現任董事長任季男，也是蕭志雄大溪國中的同學，而任季男的夫人與原籍金門的洪百其都是金門鄉親，任季男於服務馬祖時與馬祖人曹爾居的兄長亦是好友，3人皆稱「世界很大，但因緣讓世界變得很小」。

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關鍵字：欣桃瓦斯,總經理黃國瑞,桃園青創

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