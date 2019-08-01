好心報路怎去深坑！國中妹放學被強抱：呼吸不過來　他爽5秒下場曝光

▲被害人放學遇驚魂，被劉男強抱性騷。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者陳俊宏／綜合報導

台北一名劉姓男子見到一名放學的國中女學生，竟上前強抱5秒鐘，被推開還持續糾纏。女學生說，「被告抱得很緊，讓我呼吸不過來。」高等法院判劉6月徒刑、可易科罰金18萬元，全案定讞。

判決指出，事發於2018年3月某天傍晚。女學生證稱，她放學穿運動服走回家，被劉男問「要如何去深坑」，她向對方報路；他說「很開心認識妳」，還問她的星座、握她的左手，「他當時突然就用手抱住我，我的胸部就有碰觸到他的上半身，抱住我的時間約有5秒鐘。」

女學生說，「我措手不及，他抱住我5秒鐘後，我才反應過來，當時感覺很不舒服。被告抱得很緊，讓我呼吸不過來，我當時趕快用雙手推開他。」她指出，對方還問她的LINE帳號和電話，要走了又被抓手，她給他電話，以「要看醫生」才離開。

▼女學生被劉男強抱5秒鐘。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

劉男辯稱，有經過女學生的同意才抱她，「我與她是陌生關係，當時只是想認識她，我僅見過她一次面。」但台北地院法官認為，女學生和被告案發前從未謀面，豈有可能輕易同意與陌生男子親密擁抱，有違常情。

法官認為，被告有前科，猶不知悔改，竟為逞一己私慾，趁她不及抗拒之際擁抱，顯見欠缺尊重女性擁有身體自主權利觀念，並對她心理造成傷害；且犯後否認犯行，迄今未能達成和解取得諒解，因此判刑6月，可易科罰金18萬元。高等法院近日維持原判，全案定讞。