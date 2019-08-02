第25屆魯台會將於9月1日開幕　海峽兩岸博覽會成一大亮點

圖、文／第24屆魯台會提供

第25屆魯台經貿洽談會定於9月1日至4日在山東濰坊舉行。本屆魯台會以「聚焦新動能 共享新機遇」為主題，包括開幕式、海峽兩岸博覽會、海峽兩岸農民論壇、專項對接洽談、現場考察對接五大版塊。

在本屆展會上，海峽兩岸博覽會將是一大亮點，將設兩岸智能製造展區、文化創意展區、台灣縣市主題及食品展區、大健康展區、鄉村振興暨濰坊國家農業開放發展綜合試驗區展區。為弘揚中華文化、增強國家認同，同期舉辦絲路傳承·民間工藝品博覽會、山東民俗博覽會。圍繞展覽主題，配套舉辦新產品發布會、交流研討會、「一對一」洽談會等活動，組織行業領軍企業和「隱形冠軍」入場洽談、採購，推動「會展＋服務貿易」，進一步提升會展對服務業和貿易的拉動作用。

兩岸智能製造展區，將圍繞智能製造、工業機器人、激光設備、機床及工模具、橡塑工業、印刷及包裝設備等內容展覽展示；文化創意展區，圍繞台灣文化創意設計及特色工藝精品、藝術與時尚產品設計、工業設計、兩岸文化產業項目及綜合配套等內容展覽展示；台灣縣市主題及食品展區，圍繞台灣特色食品、縣市特色產品、風情特產、伴手禮、城市名片、城市交流等內容展覽展示；大健康展區，圍繞高端醫療器械與裝備、健康與養老保健、中醫與中藥、智慧健康與美容、康養項目投資與成果轉化等內容展覽展示；鄉村振興暨濰坊國家農業開放發展綜合試驗區展區，圍繞國家農業開放發展綜合試驗區規劃、兩岸鄉村振興建設成果等內容展覽展示。

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此外，海峽兩岸農民論壇將實現兩岸同胞心靈契合、增進和平統一認同，緊緊圍繞「兩岸農民交流，促進鄉村振興」主題，深入交流研討「三個模式」創新與提升，融匯對接現代農業新技術、新模式、新業態，深化兩岸農民農業農村交流合作，為鄉村振興齊魯樣板注入台灣元素、兩岸特色；分類別開展兩岸現代農業、特色農業、農業基層合作組織、村（裡）長、鄉村文化交流對接，增進共識，擴大合作。

專項對接洽談包括兩岸園區共建對接會、兩岸智能製造產業專項對接會等內容，按照展會一體推進要求，圍繞打造魯台會“四新平台”對外開放窗口，舉辦精準、專項對接和洽談活動，著力搭建交流、洽談、貿易、融資的優質合作平台。

現場考察對接突出定向、定點考察和產業對接，根據客商行業特點和投資需求，組織赴相關縣市區、市屬開發區進行有針對性的考察和對接活動，引進一批對台合作項目。