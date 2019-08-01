2019我愛台東！　活力山海嘉年華聯合踩街遊行8/3登場

▲活力山海嘉年華聯合踩街遊行3日登場。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「2019我愛台東！活力山海嘉年華聯合踩街遊行活動」將於3日下午4點起在台東市新生公園啟航，為讓民眾能搶先體驗社區嘉年華鼓動浪潮，高山舞集文化藝術服務團特別於1日舉辦藝術發表記者會，更邀請熱情森巴女郎到現場讓民眾搶先體踩街熱潮。

台東縣長饒慶鈴表示，3日當天相當熱鬧，除了有聯合踩街遊行活動外，還有非常夯的熱氣球嘉年華，今年吸引非常多的遊客湧入到鹿野高台欣賞，以及8月2日至4日在台東森林公園盛大舉辦的Taiwan PASIWALI Festival 國際音樂節，有不少台東縣籍的原住民歌手與國際樂團共襄盛舉，歡迎到台東一起搖擺、聽原住民歌舞及看熱氣球光雕。

高山舞集團長洪慶誠指出，此計畫感謝台東縣政府及台東市公所指導協助，由「台灣高山舞集文化藝術服務團」與「台東家扶中心」、「Art-Life Studio」合作持續推動第4年的文化藝術盛會，會用3周的時間以台東在地社區部落文化特色作為創作主題，製作出藝術花車以及創意大偶，再組成聯合隊伍在台東市中心街道以踩街展演方式與民眾一同分享一同嗨翻台東！

主辦單位強調，今年是以「非常召集」為主題，象徵2016年至2018三年期的創作聯合呈獻給民眾一起分享，包含有「卑南族花環」及「臺東縣鳥烏頭翁」、「排灣族陶壺」、「阿美族旗魚」、「勇士公主大型人偶」、「嬉皮猴子」等象徵台東特色之美，全部將於3日遊行當天熱鬧登場。