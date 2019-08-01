「台灣喔熊」熱氣球法國升空　可愛吸睛度大爆表

▲台灣喔熊在法國升空。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

原常駐台東鹿野高台參加2019年台灣國際熱氣球嘉年華活動的台灣喔熊（OhBear），首次代表台灣訪歐參加於法國梅斯（Metz）舉辦的世界熱氣球節（Grand Est Mondial Air Ballons） ，於7月29日與百顆來自世界各地熱氣球升空。當地民眾及其他熱氣球參與團隊都說台灣喔熊實在太吸睛，喔熊熱氣球成為該活動超級亮點，為台灣最可愛的觀光外交大使。

台東縣政府交通及觀光發展處指出，法國梅斯舉辦的世界熱氣球節（Grand Est Mondial Air Ballons）為歐洲最大熱氣球嘉年華、為世界參與團隊數最多的熱氣球活動之一，舉辦至今邁入第19屆，活動自7月26日開始，為期10天，總共吸引來自世界各地超過500顆熱氣球參加。

由台東縣府與交通部觀光局及天際航空共同合作參加並代表我國觀光形象大使的喔熊熱氣球也在今天一起升空，背著極具台東原住民特色的阿美族美麗情人袋、披著印有Taiwan字眼橘色閃亮小披風，可愛的身影引起現場追球民眾一陣搶拍，可愛度大爆表，穿著喔熊T恤的我國參展人員也成為大家競相邀請合影的對象，台灣觀光詢問度瞬間衝高。

除了喔熊熱氣球在本次活動大出風頭外，來自世界各國的熱氣球團隊也在現場競相與我國參展團隊交換紀念品，來自台灣的喔熊徽章更成為現場最熱門的限量交換品。期間更有許多曾來台參加熱氣球嘉年華活動的熱氣球團隊，熱情的與台灣團隊分享當年在台灣與會的溫暖感受，對我國的美麗風景、安全與便利的環境與親切民眾留下最深且最好的印象，並希望有機會再回到台灣旅遊。

▲台灣喔熊在法國升空。（圖／記者楊均典翻攝）