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法國熱氣球節500顆飛向天空　台灣「喔雄」隱身其中可愛破表

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喔雄組長熱氣球正式起飛。（圖／翻攝自交通部觀光局）

▲ 喔雄組長熱氣球正式起飛。（圖／翻攝自交通部觀光局）

實習記者施怡妏／綜合報導

法國東北部城市麥次（Metx）7月26日至8月4日舉辦世界熱氣球節（GrandEst Mondial Air Ballons），總共吸引世界各地超過500顆熱氣球參加，台灣觀光形象代表的「喔熊」也參加活動，與各地熱氣球一起飛上天，可愛造型吸睛度爆表。

交通部觀光局駐法蘭克福辦事處表示，世界熱氣球節是全球高度參與的熱氣球活動之一，在好幾天的陰雨綿綿之後，終於在活動當天放晴，自清晨開始，參展的500顆熱氣球在觀眾的歡呼聲一起升空，畫面相當壯觀。

▲法國熱氣球節。（圖／翻攝自twitter／PDROrganisation）

▲法國熱氣球節500顆熱氣球同時飛向天空。（圖／翻攝自twitter／PDROrganisation）

由交通部觀光局和天際航空合作參加活動，代表台灣觀光形象的「台灣喔熊」造型熱氣球，也在500顆熱氣球之中一同飛向天空。穿著喔熊T恤的參展工作人員在現場與熱情民眾合影，並藉此宣傳台灣。

辦事處表示，「喔熊」熱氣球在這次活動中受到關注，其他國家的熱氣球團隊踴躍與台灣團隊交換徽章等紀念品，還有曾到台灣參加熱氣球嘉年華的工作人員，分享當年在台灣的經驗與回憶。

為了加強台灣觀光，觀光局駐法蘭克福辦事處在臉書舉辦有獎徵答的活動，獎勵是搭乘喔熊熱氣球，成功吸引超過200則網友留言，最後由巴拉托（Christelle Baratto）獲獎。

「喔熊」熱氣球在歐洲宣傳，除了在法國站之外，日後將前往英國、荷蘭及德國參加熱氣球活動，讓全世界看見台灣。

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關鍵字：熱氣球節,台灣黑熊,喔熊

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