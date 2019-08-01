車友約夜跑！「地表最速重機」自撞分隔島斷3截　騎士噴飛35m肢體扭曲亡

記者趙永博、張君豪、莊智勝／台北報導

台北市內湖區堤頂大道二段與基湖路口1日凌晨0時許發生死亡車禍，47歲的蔡姓男子騎乘擁有「地表最速重機」稱號的SUZUKI GSX1300R 「隼」（HAYABUSA）往大直方向行駛，但經過路口時卻疑因車速過快失控，迎面撞上分隔島，重機當場破碎斷成3截，騎士蔡男也噴飛35公尺慘死。在事發前4小時，蔡男還在石碇休息服務區拍照打卡，表示自己與車友相約夜跑，「知道自己騎得慢，只好提早出發」，豈料竟會撞上死劫。

▲蔡男在自撞分隔島後，機車破碎斷成3截。（圖／記者趙永博攝）

這起車禍就發生在1日凌晨0時許，農曆7月鬼門關才剛開，當時蔡男騎著紅牌重機由堤頂大道二段自內湖往大直方向行駛，但行經基湖路口時，卻疑似因車速過快失控，蔡男反應不及，當場撞上對向中央分隔島；強大的撞擊力道讓水泥護欄當場碎裂成多塊，紅牌重機也斷成3截，零件、碎片四散路面，蔡男更當場噴飛35公尺外，掉落在機車與汽車道分隔島的草叢中，當場沒有生命徵象。

鄰近住戶凌晨時分聽聞巨大撞擊聲響急忙外出查看，發現蔡男自撞車禍後，嚇得立刻報案，但當警消趕抵現場時，蔡男肢體扭曲變形，已經沒有呼吸心跳，經緊急施予CPR並送往內湖三總急救後，蔡男仍因全身多處骨折、傷勢過於嚴重宣告不治身亡。

▲現場滿是機車零件碎片，蔡男也當場噴飛35公尺外，墜躺在分隔島中骨折慘死。（圖／記者趙永博攝）

據悉，蔡男家住基隆，平時在內湖一家公司擔任司機、接送老闆；而蔡男酷愛重機，臉書上滿是愛車照片、四處踩點踏青打卡，足跡遍布新竹、宜蘭、桃園、苗栗，還曾PO文表示「我要騎到騎不動為止」，不難看出對重機的熱愛。

在事發前約4小時，蔡男於晚間8時許還曾在臉書打卡，當時他人在石碇休息服務區，表示「跟車友約21：30夜跑，知道自己騎得慢，只好提早出發！」好友還留言提醒「哥，注意安全喔」、「又在唬爛了，明明就騎到讓人跟不上！」豈料不久後蔡男竟會發生車禍殞命。

事實上，蔡男所騎乘的紅牌重機GSX1300R「隼」（Hayabusa）於1999年由Suzuki推出第一代，憑藉著超過300km/h的實力，成功拿下「地表最速重機」頭銜；但Suzuki於2008年推出第二代車型後，就傳出因環保法規漸趨嚴苛，因此第三代面臨停產，至今皆未再推出改款。

影／紅牌重機堤頂大道「自撞分隔島斷成多截」 騎士噴飛身形扭曲慘死

▲蔡男在事發前數小時還曾在臉書打卡，「跟車友約夜跑」。（圖／翻攝當事人臉書）