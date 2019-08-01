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贈獎／日本超人氣貼圖王 反應過激的貓三周年特展來囉!

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App小組／活動報導

反應過激的貓

▲2019暑假，來「反應過激的貓」特展一起激情吧!（圖／主辦單位提供）

今年夏天，即使炎熱，還是要激烈的動起來！「反應過激的貓」這次要用公園、咖啡廳、運動會等最應景的夏天情境陪你激動一夏！叮咚！叮咚！與「反應過激的貓」一同按下電鈴，用經典貼圖開啟這極度激烈極度激動的大門，獻給生活中需要一點點激情的你！快來星光雲下載App抽起來！

點我下載星光雲App抽票去>>>

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是怎麼樣的超人氣貼圖，出道短短三年就榮登日本超人氣貼圖王?就是反應總是超激烈！所有的回應沒有最激烈，只有更激烈的過激貓！甩頭、搖肩膀、翻桌、高速動作都是基本功，即使偶爾情緒低落或怦然心動，也都要用最激烈的動作來表現，才能通體舒暢避免內傷。一向秉持著過激的生活哲學，這麼豐富的肢體表達能力成為人見人愛的最佳首選貼圖。喜歡「反應過激的貓」的粉絲要趕快下載星光雲App，就有機會免費抽展覽門票，千萬不要錯過！

✦反應過激的貓特展
▸活動時間： 8/1 11:30起至8/2 23:59止
▸展覽時間： 即日起至9/15止,週末、國定假日、暑假 09:00-18:00
                     非暑假之平日 09:00-17:00 (閉館前30分鐘停止售票及入場)
▸展覽地點： 國立臺灣科學教育館七樓南側特展區(台北市士林區士商路189號)

【活動方式】

◎步驟1：下載  《ETtoday星光雲》App （點我下載）

◎步驟2： 開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽反應過激的貓特展門票」，填留資料，馬上行動！

抽反應過激的貓特展門票 活動步驟2

▲反應過激的貓 抽獎活動步驟2

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

抽反應過激的貓特展門票 活動步驟3

▲反應過激的貓 抽獎活動步驟3

【贈票活動資訊】
◎活動時間： 8月1日至8月2日2359止。
◎得獎獎項： 反應過激的貓特展門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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