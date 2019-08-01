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籌劃郭台銘粉絲見面會　劉宥彤：簽書會或看電影等形式

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▲▼劉宥彤POP radio電台專訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲劉宥彤POP radio電台專訪。（圖／記者徐斌慎攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘飛往海外神隱半個月後，終於在7月31日回到台灣，讓日前發動總統連署的挺郭社團「正義老虎軍團」粉絲們十分開心。針對未來有沒有要辦粉絲見面會的計畫？郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤說，目前正在籌劃，很可能用簽書會或看電影等形式進行。

被問到郭台銘粉絲見面會，劉宥彤1日接受廣播節目專訪時表示，目前還在籌劃中，有可能是簽書會或看電影，若看電影，因為88風災即將滿10周年，很可能播放永齡基金會邀日本導演二宮宏央拍攝的88風災紀錄片《不要害怕忘記》。

針對用播放影片的方式來進行粉絲見面會，劉宥彤說，「我覺得滿有意義的！想說用不同的形式跟大家在一起，不見得都是那種…因為現在也沒有在選舉嘛！」所以郭台銘希望做對社會有貢獻跟影響的事情，這些都是滿好的。

至於時間安排？劉宥彤表示，雖然是88風災的影片，但因為現在還在談哪裡可以播、怎麼做等內容，所以可能會在88風災之後。

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關鍵字：劉宥彤,郭台銘,粉絲見面會,果凍,老虎軍團,郭董

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