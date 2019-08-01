消暑吃狗肉！直擊南韓「食用犬競標場」　倉庫關2百隻等買主喊價

▲ 等待競標的狗狗被關在籠子裡。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

記者陳宛貞／編譯

部分南韓人每到「三伏」時節都會食用狗肉做成的「補身湯」消暑，雖然近年來食狗肉的人數不斷下降，販賣狗肉的業者依然不少。近來正逢傳統上應食狗肉的酷暑時節，《JTBC新聞室》上月31日便揭發民間的「食用犬競標場」，讓大批動保人士震驚不已。

JTBC記者來到京畿道金浦高村邑一家未經許可的食用犬競標場，裡頭有超過200隻狗被關在倉庫裡，逐漸走近時便可聽見此起彼落的狗吠聲。記者佯裝成買家，業者便對他說道，「請慢慢看。」

根據影片，業者拿起競標用的木棍開始主持，現場的買主則看著一籠籠的犬隻喊價。業者透過麥克風表示，「這隻是白狗，從1萬元起跳。1萬5千！2萬8千！3萬！」現場討價還價的聲音不斷。

報導指出，這家競標場每星期舉行3次競標活動，就連稀有的南韓國犬珍島犬、土佐鬥犬都被當成食用犬；根據《動物保護法》，屬違法行為。且有些犬隻身上也有傷口，可能患有皮膚病

動物救援119組織代表任英基（임영기）表示，看來競標場會將犬隻依照品種分類，完全沒有進行任何檢測，只是單純交易，而沒被賣出去的狗碗裡也沒有飼料，只能被關在沒有光線的箱子裡等待下一次競標。