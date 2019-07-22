為贏而生的電競手機　華碩發表新一代ROG Phone II

▲華碩發表新一代ROG Phone II。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩旗下ROG今（22）日發表新一代ROG Phone II，主打為贏而生的電競手機，打破傳統直立手機的形式，完整以遊戲橫向操作的概念來設計，並率先全球搭載Qualcomm Snapdragon 855+行動平台，以極致效能要稱霸遊戲世界。

新一代ROG Phone II為6.59吋AMOLED螢幕，採用19.5:9的最佳螢幕比例，主要打破傳統直立手機的形式，以遊戲橫向操作的概念來設計，因此沒有採用全面屏和曲面屏的設計，手機寬度為7.8公分，更是經過研究在全世界有95%使用者，都能單手握持達到舒適的大小。

▲華碩發表新一代ROG Phone II。（圖／記者姚惠茹攝）

極致效能方面，ROG Phone II率先全球搭載Qualcomm Snapdragon 855+行動平台，CPU時脈超頻達2.96GHz，相較一般SDM855的效能提升4%，再加上超頻至675Hz的Adreno 640繪圖晶片，效能相較585Hz提升15%，內建12GB LPDDR4X RAM / 512GB UFS 3.0 ROM。

極致冷酷方面，ROG Phone II採用3層散熱，包括內部散熱設計、散熱孔設計、主動式散熱等，分別以3D均熱板、散熱鰭片，以及AeroActive II空氣動力風扇，採用GameCool II冷卻系統，可以達到直通式散熱，並減少表面溫度達5°C的絕佳散熱設計。

▲華碩發表新一代ROG Phone II，搭配雙螢幕基座。（圖／記者姚惠茹攝）

快準螢幕方面，ROG Phone II主打全球最快且色彩最準確的螢幕，其中最快的部分，具備120Hz超高畫面更新率、1ms疾速反應時間、240Hz的觸控採樣率，至於最準確的部分，則是擁有Delta E<1的色彩準確度、10-bit HDR螢幕 、SDR2HDR、108% DCI-P3色域等。

長效電力方面，ROG Phone II內建6,000mAh電池，具備PD 3.0、QC4.0快充標準，可提供最高 30W充電速度，並擁有ㄓ1.5x更久的電池壽命；採用前後雙鏡頭，分別為4,800 萬畫素鏡頭、1,300 萬畫素鏡頭，並具備 2X1 OCL 相位對焦系統。

▲華碩新一代ROG Phone II為遊戲而生。（圖／記者姚惠茹攝）

為遊戲而生的部分，ASUS ROG Phone II的AirTriggers在手機右側設置2組設計，讓震動反應速度從63ms降至20ms，並採用側邊充電孔，方便遊戲橫向操作時充電，並搭載前置立體聲雙喇叭，支援DTS:X Ultra虛擬環繞音效，並設置4組降噪麥克風，維持遊戲中的通訊品質。

沈浸式體驗方面，新一代ASUS ROG Phone II搭配的周邊不少，包括Aero專屬保護殼、Aero Active II空氣動力風扇、TwinView II雙螢幕基座，還有多種連結拼出多種玩法的GamePad遊戲控制器，包括手把、保護殼、搖桿本體、手把模式、搖桿模式等。

此外，ASUS ROG Phone II內建遊戲控制中心，可以自訂AirTriggers、自訂遊戲設定檔、調整風扇速度，還可以控制手機背面的Aura RGB燈效，並宣布與三款遊戲合作，包括《狂野飆車 9》、《暗影之槍：傳奇》與《Rockman X Dive》，真正做到軟硬整合。

▲華碩新一代ROG Phone II搭配的周邊。（圖／記者姚惠茹攝）