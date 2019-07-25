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ROG電競周邊Q2熱銷　暑假趁勢推出電競滑鼠、鍵盤

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲ROG電競周邊Q2熱銷　暑假趁勢推出電競滑鼠、鍵盤。（圖／華碩提供）

▲ROG Asymmetry Windbreaker防風外套。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（25）日宣布，旗下電競品牌ROG玩家共和國推出多項電競周邊產品，包含ROG Gladius II Core電競滑鼠、ROG Strix Carry無線電競滑鼠、ROG Asymmetry Windbreaker防風外套、ROG Strix Flare PNK LTD茶軸電競鍵盤，搶攻暑假電競熱潮。

ROG玩家共和國表示，今年第2季營業額較去年同期成長超過47%，其中以ROG電競鍵盤表現最為亮眼，不僅銷售量較去年同期成長98.8%，營業額年成長率更高達159.3%，因此趁著暑假期間，推出多項電競周邊商品。

▲ROG電競周邊Q2熱銷　暑假趁勢推出電競滑鼠、鍵盤。（圖／華碩提供）

▲ROG Gladius II Core輕量電競滑鼠。（圖／華碩提供）

ROG Gladius II Core輕量電競滑鼠，以刻有ROG圖騰的防滑側膠傳遞經典Gladius系列電競滑鼠的精神，採用迎合人體工學的輕量舒適設計，其輪廓與橡膠側板等設計細節均經過精密的測試，並特別針對掌握、爪握或點握等使用方式進行優化，能緊密服貼且適合慣用右手的玩家使用，

同時，ROG Gladius II Core在內部構造進行了多項優化調整，生產出較原版ROG Gladius滑鼠輕20％的高效能電競滑鼠，減輕每次移動所需的力量，緩解手腕疼痛和疲勞，即使長時間遊玩也不會造成負擔。

而且ROG Gladius II Core電競滑鼠配備ROG獨家微動開關插槽，玩家可以輕鬆更換滑鼠的微動開關，選擇喜愛的阻力與回饋力，也可以汰換掉老舊或是損壞的微動開關，延長滑鼠使用壽命，並支援ASUS Aura Sync RGB燈效，可自訂色彩選擇與動態燈光效果，建議售價為1,690元。

▲ROG電競周邊Q2熱銷　暑假趁勢推出電競滑鼠、鍵盤。（圖／華碩提供）

▲ROG Strix Carry無線電競滑鼠。（圖／華碩提供）

ROG Strix Carry無線電競滑鼠，其袖珍小巧外型內蘊涵著高性能技術，讓許多喜愛小型滑鼠的電競玩家們引頸期盼，而且同樣配備ROG獨家微動開關插槽內建高達7200 DPI的電競級PMW3330光學感應器，提供高精準度與控制力。

此外，ROG Strix Carry無線電競滑鼠擁有雙頻連線功能，提供優異的穩定性及超長電池續航力，可選擇透過2.4GHz或藍牙5.0連線，分別提供超過300和400小時的超長電池續航力，讓玩家享受不間斷、無延遲的遊戲體驗，並隨貨附贈光滑的人造皮革袋，建議售價為1,890元。

▲ROG電競周邊Q2熱銷　暑假趁勢推出電競滑鼠、鍵盤。（圖／華碩提供）

▲ROG Asymmetry Windbreaker防風外套。（圖／華碩提供）

ROG Asymmetry Windbreaker防風外套，主打超輕量，採用輕盈舒適100%尼龍材質，不僅能防風抗水，高品質的尼龍面料透過防潑處理，可以在抗雨的同時，迅速排出人體的熱氣及汗水，並搭配電域文圖紋反光設計，可增強在夜間外出時的可見度及安全性，建議售價為1,890元。

ROG Strix Flare PNK LTD機械式電競鍵盤在上市獲得好評後，趁勢推出茶軸版本，提供偏好輕手與安靜低調的玩家們更多選擇，其搭載德國製造的Cherry MX RGB軸，擁有優越的機械式鍵擊手感，鍵盤左側配置專用媒體鍵與音量滑輪，方便單手快速調整音訊。

ROG Strix Flare PNK LTD電競鍵盤更內建Aura Sync RGB燈光效果，可同步整合所有支援此功能裝置的RGB燈光模組，其獨立背光按鍵以及生動的底燈效果讓鍵盤光彩奪目，玩家們可輕鬆打造耀眼的遊戲基地，建議售價為4,590元。

ROG玩家共和國宣布，即日起至8月底止，凡購買「ROG Strix Flare PNK LTD」青/茶軸鍵盤，線上登錄送客製雷雕銘版，而且8月底前購買「ROG Gladius II Core電競滑鼠」或「ROG Strix Carry無線電競滑鼠」，隨貨贈送「ASUS Cerberus滑鼠墊」，同時8月指定周邊全通路享有最高折扣58折。

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關鍵字：華碩,ROG玩家共和國,電競

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