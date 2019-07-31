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柯文哲用「台灣民眾」組黨　蔣渭水孫侄女不爽：往臉上貼金

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▲▼柯文哲創「台灣民眾黨」，8月6日舉辦創黨大會(合成圖／民眾提供、記者徐斌慎攝)

▲柯文哲創「台灣民眾黨」，8月6日舉辦創黨大會(合成圖／民眾提供、記者徐斌慎攝)

記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲確定自組政黨「台灣民眾黨」，創黨大會訂在8月6日，這一天不僅是柯文哲的生日，也是蔣渭水的生日。對於柯文哲自比蔣渭水一事，讓蔣渭水的孫姪女蔣理容相當不滿，批評柯文哲往臉上貼金，「蔣渭水先生畢生從事任何公共事務或社會啟蒙運動，都是為眾人而非為個人」。

台北市長柯文哲確定組黨，名稱為「台灣民眾黨」，創黨大會訂於8月6日。對此，柯陣營核心指出，這天不但柯文哲的生日，也是蔣渭水生日，更是柯一直尊奉的台灣民主先賢蔣渭水逝世紀念日的隔一天。

對於柯文哲自比為蔣渭水，這讓蔣渭水的姪女、蔣渭水基金會的副執行長的蔣理容相當不滿。她稍早在臉書表示，民主時代每個人有組黨的自由，她一個「台灣公民」，不會因為有人崇拜我的祖先，自許成為他的傳人而動怒，或高興。

蔣理容表示，柯文哲組黨只有一個目的，要選總統，而且大家都知道他有不能不選的壓力（背後有什麼動機），「只是很不幸地，他是一個醫生，他抓了也是醫生的『蔣渭水』這三個字當作外衣。」

蔣理容表示，可以好好來檢驗看他的黨綱是什麼？哪些各種顏色的人站在他身邊？他想要選總統，那他的中心思想、價值觀是什麼？對照「蔣渭水精神」，他有哪裡像？

蔣理容認為，可以來判斷二點：其一，是這人是往自己臉上貼金？暴露了他和蔣渭水天差地遠，還是他果然如同蔣渭水，在那個台灣人受到殖民統治者壓迫的時候，身先士卒、犧牲奉獻，為人民爭取政治上、文化上的平等，他不向權勢靠攏、不向威權低頭。

蔣理容說，蔣渭水的名言不是只有「同胞須團結、團結真有力」他更如暮鼓晨鐘的一句話是「台灣是台灣人的台灣」，自命為蔣渭水的傳人，一定很服膺這句話。

蔣理容表示，蔣渭水先生畢生從事任何公共事務或社會啟蒙運動，都是「為眾人而非為個人」，她想如果有人選擇在他的逝世紀念日這一天創立一個新政黨，懷疑這個黨會以「台灣利益」或「台灣民眾」為優先？

▼柯文哲自比蔣渭水，這讓蔣渭水的孫侄女非常不滿，在臉書上發文批評貼金。（圖／蔣理容臉書）

▲▼柯文哲自比蔣渭水，這讓蔣渭水的孫侄女非常不滿，在臉書上發文批評貼金。（圖／蔣理容臉書）

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