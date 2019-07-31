談「反送中」情勢！　美前駐港澳總領事「盼北京退一步」：給香港空間

▲唐偉康盼北京給香港空間。（圖／翻攝美國駐港澳總領事館）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港「反送中」紛爭持續發酵，抗議遊行在近期更接連不斷。美國前駐港澳總領事唐偉康（Kurt Tong）30日在華府智庫討論此事，他認為，中國在處理香港事務方面應稍微退一步，給予香港一些空間，讓香港恢復和平，這樣對雙都有利。

唐偉康表示，現今的香港「反送中」遊行與2014年長達79天的「雨傘運動」相比，讓香港在「一國兩制」的框架下更加憂慮。他提到，事實上，問題在於自治，自治是香港長久競爭力的關鍵，不過外界似乎低估了香港對於「一國兩制」的焦慮，若處理不當，可能演變出更多問題。

▲香港遊行。（圖／路透）

據美國之音報導，唐偉康近日曾表示，香港去年發生了多起政治事件，顯示出高度自治被削弱的現象，政治上的限制越來越多，令美國擔憂，未來可能進一步威脅營商環境。他也提到，北京對香港施加的壓力，會衝擊香港政治生態。

唐偉康22日在彭博社發表評論文章稱，北京對香港自治的不斷侵犯，對香港的特殊地位和未來競爭力構成現實的威脅，「中國領導人需要知道，若他們繼續試圖讓香港的政治文化規範保持一致，就可能破壞香港的經濟特殊性。」

對於近期的香港紛爭，唐偉康認為，北京當局應該稍微退後一步，允許香港在中英聯合聲明或基本法中所給予空間，並且重新建立中國與香港的距離，「香港是個具國際特色、建立聯繫的地方，希望能尊重香港自治，讓香港維持原有的狀態」。