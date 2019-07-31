i-Ride飛行劇院動漫祭　「進擊的巨人」、「攻殼機動隊」輪番上檔

▲i-Ride飛行劇院動漫祭推出「進擊的巨人」。（圖／智崴提供）

記者姚惠茹／台北報導

智崴科技今（31）日宣布，i-Ride體感飛行劇院從8月1日開始在微風南山和高雄i-Ride，一連推出2部動漫作品「進擊的巨人」與「攻殼機動隊」輪番上檔，跟隨著主角艾連飛進被巨人蠶食的世界。

i-Ride體感飛行劇院動漫祭從8月1日到12月1日在台北微風南山的i-Ride TAIPEI和高雄i-Ride體驗中心，推出兩個檔期的活動，首先上映的是在8月1日至9月15期間，播放「進擊的巨人」，接著在9月16日至12月1日播映「攻殻機動隊GHOST CHASER」。

日本知名漫畫家諫山創所創作的 「進擊的巨人」，從2009年推出後，廣受大眾喜愛，並在2013年首次改編成動畫搬上電視螢幕，去年推出第三季之後更是話題不斷，因此 i-Ride 5D體感飛行劇院特別企劃「進擊的巨人-奪還之戰」，讓漫迷穿越時空，飛進被巨人蠶食的世界，並跟隨主角艾連出征。

▲i-Ride飛行劇院動漫祭推出「攻殻機動隊」。（圖／智崴提供）

值得一提的是，「攻殻機動隊GHOST CHASER」也入圍今年第76屆威尼斯影展新VR項目的「攻殻機動隊GHOST CHASER」，而影片首映地點就是在台北微風南山的i-Ride TAIPEI和高雄i-Ride體驗中心。

為了8月「進擊的巨人」動漫祭活動，高雄i-Ride體驗中心特別邀請粉絲們，8月1日、2日著兵團裝扮參與【兵團の募集】活動，即可享進擊的巨人i-Ride免費搭乘，並在8月3日、4日，只要cosplay任一你喜歡的動漫角色來【動漫聚】，即可享兩人裝扮同行一人免費的優惠。

同時在動漫祭期間，高雄的i-Ride體驗中心旁的「閃電對決體感電競基地主題館」在8月1日同歩開幕，戴上VR頭盔進入專屬座艙化身為戰機和機甲，與隊友們展開全新的多人團戰的體感電競遊戲，還可以憑高雄i-Ride體驗中心憑票根，加價購一次暢玩。