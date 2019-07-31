月球表面男搶救愛情　「臉平專案」變光滑歐巴七夕求婚

▲30歲電機工程師康先生要用二氧化碳雷射「臉平專案」後，要跟女友求婚 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市有一名30歲的康姓男子，青春期的時候臉部長滿了青春痘，但是常常亂擠造成痘疤留在臉上，造成臉部坑坑洞洞，之前還被同學取為「月球表面男」，長期下來相當困擾，甚至現在想結婚的他，仍無法鼓起勇氣向女友求婚，就怕拍攝婚紗照的時候不好看，不過現在透過新的二氧化碳雷射進行「臉平專案」，就希望自己能夠變身「光滑歐巴」順利求婚。

康姓男子今年30歲，目前是電機工程師，他回憶自己在國高中時代常熬夜，所以造成臉上長很多青春痘，當時他都會擠它、摳它才造成痘疤留在臉上，其實康姓男子的臉部從鼻翼的兩側的臉頰都是坑坑疤疤相當明顯，康姓男子說：「嘴巴不說，但是心裡還是很在意，所以才會想來治療，甚至被女友開玩笑說，臉若不平整，就不打算嫁了」，所以才會讓他興起「臉平專案」。

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▲30歲電機工程師康先生要用二氧化碳雷射「臉平專案」後，要跟女友求婚 。（圖／記者吳奕靖攝）

負責治療的皮膚科醫師彭賢禮表示，目前清除痘疤有新的雷射技術被稱為「二氧化碳雷射」，是分段二氧化碳雷射，跟過去的傳統雷射來比，「能量」很強，所以可以清除更深層的疤痕以及底層還會有纖維化的情況，而且「脈衝時間」也可以非常短，時間短又不會帶太多的熱，因為太多的「熱」就會造成皮膚紅腫，甚至後面還會「反黑」失去治療的意義，彭賢禮強調：「東方人非常怕術後的反黑，造成恢復期太長」。

其實「二氧化碳雷射」被稱為UP雷射，能量可以達到真皮層，不但可以破壞代謝纖維化組織，精準加強修復力，所以目前不但應用在清除痘疤上頭，就連手術疤痕、外傷疤痕以及燒燙傷疤痕都是在應用的範圍當中。現在康先生已經透過二氧化碳雷射完成「臉平專案」，也決定在七夕情人節的時候放心跟女友求婚，康先生說：「站在鏡頭前拍婚紗，我能更有信心，請叫我光滑歐巴」。

▲30歲電機工程師康先生滿臉痘疤的情況 。（圖／記者吳奕靖攝）