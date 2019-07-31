心疼女友遭前夫狂打施虐　男花30萬找殺手開槍要他：下手重一點

▲男子不滿同居女友遭前夫毆打，竟買兇開槍企圖置他於死地。（示意圖／視覺中國CFP）

記者李忠憲／台中報導

男子車忠達不滿同居林姓女友與江姓前夫一度住一個屋簷下，常遭江男辱罵毆打，竟買通國中同學吳明桓稱「能多嚴重就多嚴重」，趁江男剛下班返家時朝他開1槍，所幸送醫後脫離險境。台中高分院認為，車、吳2人僅因將對林女粗暴就要致人於死，行徑惡劣，依殺人未遂、共同持有改造手槍罪重判車男9年，吳男7年10月，全案仍可上訴。

32歲男子車忠達與剛離婚的林姓女子交往同居，林女離婚半年後，也就是2017年一度回去跟42歲江姓前夫同居。車男事後得知，林女在跟江男同居期間，經常遭江男毆打及精神凌虐，因此萌生殺機，找來國中同學吳明桓共謀。

同年9月，車男以7萬元代價向不知名人士買來1把改造手槍及子彈數發，以30萬元代價請吳當槍手，並提供作案的紅色小客車當代步工具。車男先交辦，吳男趁他出國期間行兇，結果，吳男因找不到犯案機會而失敗。車男返國後，先跟吳男到苗栗竊取車牌，12日掛上車，同時支付7萬元「前金」給吳，並交代「能多嚴重就多嚴重」。

吳男當晚前往江男住家附近埋伏，發現江男剛開車返家，趁他下車時就朝他開了1槍後逃逸。江男因左側肱骨開放性粉碎性骨折，左側上臂開放性傷口，彈頭還卡在胸部，其兒子發現立刻打119，送醫急救後救回一命。吳男在隔天準備潛逃出國時，遭航警逮獲，隨後循線逮捕車男。



2人落網後均坦認犯行，台中地院依殺人未遂、共同持有改造手槍罪判車男6年10月，吳男5年10月；偷竊車牌遭依竊盜罪各判3月，可易科罰金，2人不服上訴。

台中高分院認為，車男、吳男行徑惡劣，將一審判決撤銷，車男判9年，併科4萬元，吳男判7年10月；竊盜罪仍維持原判。

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