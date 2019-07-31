價值千萬美元的重大漏洞！iOS 12.4緊急修復5項iMessage風險　背後功臣竟是Google

記者王曉敏／綜合外電報導

上周蘋果在iOS 12.4中，修復了5個位於iMessage的漏洞，而發現這些漏洞的幕後功臣並非蘋果本身，而是Google旗下安全團隊Project Zero的兩名成員。日前其中一名成員已發布其中4個漏洞的詳細資訊及演示用攻擊代碼，另一個則因iOS 12.4更新並未完全解決該漏洞而被保密。

綜合外電報導，蘋果上周釋出iOS 12.4安全性更新，該更新在功能改善方面並不顯著，但修補了36個安全漏洞。其中5項漏洞是由Google Project Zero的兩名研究人員希爾梵薇琪（Natalie Silvanovich）與葛羅斯（Samuel Groß）共同提出。包括CVE-2019-8647、CVE-2019-8662、CVE-2019-8660、CVE-2019-8646與CVE-2019-8641。希爾梵薇琪周一（29日）在推特公布了其中4項的詳細資訊。

Today, @5aelo and I unrestricted five bugs in iMessage! Here are some highlights: — Natalie Silvanovich (@natashenka) 2019年7月29日

據蘋果發布關於iOS 12.4的安全性內容，CVE-2019-8647屬於「使用釋放後記憶體出錯」問題，該漏洞允許遠端攻擊者得以執行任意程式碼，蘋果擇透過改進記憶體管理機制解決；而CVE-2019-8662則允許遠端攻擊者在應用程式內觸發「使用釋放後記憶體出錯」，使不受信任的NSDictionary被還原序列化，蘋果在報告中指出，已透過改進檢查機制解決此問題。

CVE-2019-8646為越界讀取漏洞，遠端攻擊者可透過此漏洞洩漏記憶體；CVE-2019-8660及CVE-2019-8641則皆為一項記憶體損毀漏洞，遠端攻擊者可造成程式突然中止或執行任意程式，不過希爾梵薇琪並未發布CVE-2019-8641的細節，她指出，這是因為蘋果報告中的修復並未真正解決該漏洞。

據希爾梵薇琪的說法，CVE-2019-8641、CVE-2019-8647、CVE-2019-8660及CVE-2019-8662這4項安全漏洞可以導致在遠程iOS設備上執行惡意代碼，而無需用戶交互。遠端攻擊者僅需向受害者的手機發送一條錯誤格式的訊息，一旦用戶打開並查看接收到的項目，惡意代碼就會被執行。

希爾梵薇琪將於下周在拉斯維加斯舉行的「黑帽安全大會」（Black Hat）上分享相關細節，並舉行一場關於遠程和無交互iPhone漏洞的演示。

科技網站ZDNet援引漏洞交易平台Zerodium的價目表指出，類似上述的漏洞，每項的價格可在平台上標價超過100萬美元。這意味著，希爾梵薇琪可說是揭露了價值超過500萬美元，甚至是達到1000萬美元的漏洞。據漏洞研究公司Crowdfense的估計，這些iOS的漏洞很容易被估價到200萬至400萬美元間，總價值可能高達百萬至2400萬美元。