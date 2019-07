價值千萬美元的重大漏洞！iOS 12.4緊急修復5項iMessage風險　背後功臣竟是Google

記者王曉敏/綜合外電報導

上周蘋果在iOS 12.4中,修復了5個位於iMessage的漏洞,而發現這些漏洞的幕後功臣並非蘋果本身,而是Google旗下安全團隊Project Zero的兩名成員。日前其中一名成員已發布其中4個漏洞的詳細資訊及演示用攻擊代碼,另一個則因iOS 12.4更新並未完全解決該漏洞而被保密。

綜合外電報導,蘋果上周釋出iOS 12.4安全性更新,該更新在功能改善方面並不顯著,但修補了36個安全漏洞。其中5項漏洞是由Google Project Zero的兩名研究人員希爾梵薇琪(Natalie Silvanovich)與葛羅斯(Samuel Groß)共同提出。包括CVE-2019-8647、CVE-2019-8662、CVE-2019-8660、CVE-2019-8646與CVE-2019-8641。希爾梵薇琪周一(29日)在推特公布了其中4項的詳細資訊。

Today, @5aelo and I unrestricted five bugs in iMessage! Here are some highlights: