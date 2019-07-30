蘋果改建佛州專賣店 8月10日開幕！　融合海浪、音樂和藝術

▲Apple Aventura將於Aventura Mall重新整修亮相。（圖／翻攝自推特／jgrano305）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果（Apple）將於8月10日把佛州（State of Florida）的專賣店「Apple Aventura」從一個傳統的室內專賣店轉變為獨一無二的戶外展覽館。

綜合外媒指出，Aventura Mall位於邁阿密北部，是佛州最大的購物中心。該購物中心因放置許多大型藝術品而聞名。蘋果在該購物中心的新店面將坐落在入口附近，周圍環繞著修剪整齊的庭院和許多國際美食餐廳。

全新的Apple Aventura結合了獨特的蘋果風格和當地特色。拱形的天花板，模仿的是邁阿密著名的沙灘海浪。

此外，每個天花板的拱頂皆由高聳的拱形窗戶圍繞，周圍巨柱聳立。內部就像一個圓形劇場。

Apple Aventura於2004年開幕，並在2008年進行了大規模修整，當時該店面的面積太小，過為擁擠，並且空間越來越不足。

蘋果將在新設計的展覽館舉辦一個名為「Latin Music Fridays」的特別活動。該報導指出，這活動將請Jhay Cortez等歌手在此表演。屆時還有三個關於音樂、設計和藝術的活動。在整個佛州，蘋果的專賣店皆在積極升級改造中。