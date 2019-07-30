　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬岡漁村百年石頭屋開發成飯店惹議　開發商：保留當地文化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬岡漁村飯店開發案引爭議，居民擔心百年的石頭屋等特色恐消失。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲馬岡漁村飯店開發案引爭議，居民擔心百年的石頭屋等特色恐消失。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市貢寮區的貓咪天堂「馬崗漁村」，因為擁有百年石頭屋加上海景壯麗，近年成為東北角最夯的極東秘境，去年開始村中一半土地被建商買走要蓋飯店，當地20多戶居民面臨搬遷危機；開發商「商棋公司」發言人王唯年接受專訪表示，漁村當地石頭屋及海女文化未來會妥善保留，至於有產權爭議的建築仍期盼用調解方式解決，不得已才交由法院裁定，希望能達到雙贏局面。

馬崗漁村土地購買開發案至今，當地居民也發起多起抗爭，其中最大的爭議點就在於要拆除擁有百年以上歷史的「石頭屋」，是從清朝流傳至今的珍貴歷史文化，過去東北角有許多石頭屋聚落，如今所剩無幾，居民最擔心的就是原本的聚落樣貌被破壞，原始的海女生活等漁村樣貌將無法繼續傳承。

對此，《ETtoday新聞雲》獨家專訪開發商發言人王唯年，他表示長期以來商棋公司多方徵詢專業人士，為馬崗量身設計獨特的景觀規畫，預計設立結合當地景觀的低密度生態旅遊如文青咖啡屋、海景書店、特產伴手禮小店等，他強調「對於當地的文化資產如石頭屋及海女文化，將會予以珍惜保留並融合至漁村文化特色。」

對此宣布參選新北市立委的前台北市副市長李永萍表示，由於100多年來的歷史困境，造成漁村住民自己都不知道沒有土地權，目前居民訴求就是請文化局劃定一個範圍，成為文化景觀聚落，開發商若同意這個方向，在公聽會上就應該直接表態，但在現場卻是持反對立場，這就讓居民懷疑開發商是否真的會實現諾言。

▼從清朝留存至今的石頭屋成為馬崗漁村特色之一，如今部分居民卻遇上拆屋還地訴訟。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼馬岡漁村飯店開發案引爭議，居民擔心百年的石頭屋等特色恐消失。（圖／記者陳豐德翻攝）

另一個引起軒然大波的爭議，就是其中9戶居民不同意拿「每坪1萬5千元」的拆遷費後走人，開發商就提起「拆屋還地」訴訟。李永萍也指出，按照《文資法》馬崗聚落可能如同台北的寶藏巖一樣，會採取「活保存」機制，也就是說讓海女能繼續居住，保持與當地的社群關係及文化原始內涵；若開發商是真心要保留當地文化資產，實在沒必要走上最壞的一步，趕走當地開立咖啡館的青年另外招商，她直說「實在有太多方式可以達到雙贏」。

談到對居民興訟一事，商棋公司王唯年也喊冤回應：「其實這些有產權爭議的建築，絕大部分都已經過翻修和改建，根本不再是石頭屋的舊風貌，而且住部份是新遷戶，並不是當地原居民。」他表示，對於爭議部分商棋仍願以調解方式解決，若真協調不成最後才會透過法院來判定 ，對於無產權的居民我們希望以和平方式與其達成協議。

商棋公司近幾年在馬崗漁村購買土地，欲開發「極東秘境」成為新漁村觀光景點。開發單位認為，漁獲減少，漁業經濟在馬崗已不是主要產業，必須讓更多休閒、觀光產業進駐，增加消費機會，年輕人才有可能回來，活絡當地經濟。

此開發案雖立意甚佳，但開發商與少數居民雙方認知仍有落差，似乎暫時未能找到平衡點，後續端看開發商的智慧和努力，如何與當地有意見的居民進行溝通和協調，或許才能達到雙贏。

▼開發商初步規劃的馬崗漁村開發案旅遊藍圖。（圖／商棋公司提供）

▲▼馬岡漁村飯店開發案引爭議，居民擔心百年的石頭屋等特色恐消失。（圖／記者陳豐德翻攝）

ET快訊
告別式擺罐頭塔！他問「喪家吃得完嗎」　網曝解答還爆這款超夯
高中數理資優女生3年全勤　畢業遇母喪「飯店端盤」打工5天猝死
純網銀執照放榜！　將來銀行、LINE BANK、樂天銀行3家

關鍵字：馬崗漁村,東北角,飯店,開發,商棋公司,石頭屋,海女,李永萍

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

動漫迷趕場動漫祭COSPLAY　忘拔機車鑰匙警代為保管...

神鬼奇案！寡婦保險箱藏2173萬　鄰找7人「挖洞全偷走」

極東秘境！百年石頭屋開發成飯店惹議　開發商：保留當地文化

男大生扮警察掃黃！威逼取財還強迫「要進去」　她邊哭邊做

警車挨撞車尾全毀！　女駕駛傻眼：我胸悶不小心...

女兒遭恐嚇「交男友就要妳死」　單親父刺死小黃運將二審判6年2月

臉書直播社團潮州開幕爆衝突　警快打部隊噴辣椒水壓制

惡意解雇機師？他酒測超標卻控華航打壓　法院反認證「飛行前喝酒」判敗訴

攜2幼女輕生1死2傷　台中婦「殺人罪」聲押獲准

人倫悲劇！他動手爆打親哥後回房睡覺　醒來才知透天厝已成兇宅

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

動漫迷趕場動漫祭COSPLAY　忘拔機車鑰匙警代為保管...

神鬼奇案！寡婦保險箱藏2173萬　鄰找7人「挖洞全偷走」

極東秘境！百年石頭屋開發成飯店惹議　開發商：保留當地文化

男大生扮警察掃黃！威逼取財還強迫「要進去」　她邊哭邊做

警車挨撞車尾全毀！　女駕駛傻眼：我胸悶不小心...

女兒遭恐嚇「交男友就要妳死」　單親父刺死小黃運將二審判6年2月

臉書直播社團潮州開幕爆衝突　警快打部隊噴辣椒水壓制

惡意解雇機師？他酒測超標卻控華航打壓　法院反認證「飛行前喝酒」判敗訴

攜2幼女輕生1死2傷　台中婦「殺人罪」聲押獲准

人倫悲劇！他動手爆打親哥後回房睡覺　醒來才知透天厝已成兇宅

錢世傑／如何成為財經界的頂尖高手？

揪另一半來挑戰！辰光橋8/3七夕活動「500朵玫瑰」免費送

動漫迷趕場動漫祭COSPLAY　忘拔機車鑰匙警代為保管...

「挑撥離間」的溝通陷阱！　我怎麼知道我沒有在勒索孩子的情緒？

野生子瑜現身機場「鵝蛋臉腫一圈」　憔悴模樣曝光網嚇壞

女星出嫁「三聲響磕頭」拜別！　淚崩謝養育之恩惹哭全場

鴻蒙系統跨足手機領域！　梁華：華為有能力發展….不是噱頭

7/31開幕！黑毛屋插旗微風台北車站　首3日「肉量免費升級」

小黃司機「你身旁跟很多」　男星聽完愣住：同一尊神明

中職／洪一中母親病逝　來不及見最後一面

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

社會熱門新聞

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離..

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身..

他逼車嗆騎士「快車道」　遭警打..

台灣名律師對日本OL伸狼爪　震..

新莊公公持鋸砍媳親友　血濺滿地

酒店妹劈腿多金男　「洗香香」慘..

控UNIQLO擺設害兒破相　檢..

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

搭公車只投3元　少女爆哭控司機..

「500萬玩具鈔裝大布袋」被識..

小姐脫衣陪酒還可做S　台南情色..

好心收留已婚朋友「住樓上房間」..

3年全勤畢業遇母喪　18歲資優..

他騙妻去運動！卻進摩鐵練刺槍術..

更多熱門

相關新聞

3年全勤畢業遇母喪　18歲資優女打工5天猝死

剛考上國立宜蘭大學的18歲黃姓女學生，趁著開學前的暑假期間，前往新北市淡水知名大飯店打工才5次，卻在宴會廳送菜時，當著賓客面突然昏倒，送醫不治。據了解，黃女的母親一個月前才因為癌症過世，一個多月前剛從台北陽明高中全勤畢業，並領到議長獎殊榮，如今猝然離世也令校方及同學萬分不捨。

入住飯店　半夜被綠蛇纏繞手臂

垃圾桶有套子　哥女友：妳房像飯店

住飯店防撞鬼！風水師曝SOP：打開OO

藝人指定入住高雄飯店　淡季業績倒增5成

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒陰謀

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

租藍寶堅尼炫耀！下秒撞到車頭全爛

王瑞德：韓粉出庭求饒道歉5次　臉書曝下波提告對象

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面