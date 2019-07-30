極東秘境！百年石頭屋開發成飯店惹議　開發商：保留當地文化

▲馬岡漁村飯店開發案引爭議，居民擔心百年的石頭屋等特色恐消失。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市貢寮區的貓咪天堂「馬崗漁村」，因為擁有百年石頭屋加上海景壯麗，近年成為東北角最夯的極東秘境，去年開始村中一半土地被建商買走要蓋飯店，當地20多戶居民面臨搬遷危機；開發商「商棋公司」發言人王唯年接受專訪表示，漁村當地石頭屋及海女文化未來會妥善保留，至於有產權爭議的建築仍期盼用調解方式解決，不得已才交由法院裁定，希望能達到雙贏局面。

馬崗漁村土地購買開發案至今，當地居民也發起多起抗爭，其中最大的爭議點就在於要拆除擁有百年以上歷史的「石頭屋」，是從清朝流傳至今的珍貴歷史文化，過去東北角有許多石頭屋聚落，如今所剩無幾，居民最擔心的就是原本的聚落樣貌被破壞，原始的海女生活等漁村樣貌將無法繼續傳承。

對此，《ETtoday新聞雲》獨家專訪開發商發言人王唯年，他表示長期以來商棋公司多方徵詢專業人士，為馬崗量身設計獨特的景觀規畫，預計設立結合當地景觀的低密度生態旅遊如文青咖啡屋、海景書店、特產伴手禮小店等，他強調「對於當地的文化資產如石頭屋及海女文化，將會予以珍惜保留並融合至漁村文化特色。」

對此宣布參選新北市立委的前台北市副市長李永萍表示，由於100多年來的歷史困境，造成漁村住民自己都不知道沒有土地權，目前居民訴求就是請文化局劃定一個範圍，成為文化景觀聚落，開發商若同意這個方向，在公聽會上就應該直接表態，但在現場卻是持反對立場，這就讓居民懷疑開發商是否真的會實現諾言。

▼從清朝留存至今的石頭屋成為馬崗漁村特色之一，如今部分居民卻遇上拆屋還地訴訟。（圖／記者陳豐德翻攝）



另一個引起軒然大波的爭議，就是其中9戶居民不同意拿「每坪1萬5千元」的拆遷費後走人，開發商就提起「拆屋還地」訴訟。李永萍也指出，按照《文資法》馬崗聚落可能如同台北的寶藏巖一樣，會採取「活保存」機制，也就是說讓海女能繼續居住，保持與當地的社群關係及文化原始內涵；若開發商是真心要保留當地文化資產，實在沒必要走上最壞的一步，趕走當地開立咖啡館的青年另外招商，她直說「實在有太多方式可以達到雙贏」。

談到對居民興訟一事，商棋公司王唯年也喊冤回應：「其實這些有產權爭議的建築，絕大部分都已經過翻修和改建，根本不再是石頭屋的舊風貌，而且住部份是新遷戶，並不是當地原居民。」他表示，對於爭議部分商棋仍願以調解方式解決，若真協調不成最後才會透過法院來判定 ，對於無產權的居民我們希望以和平方式與其達成協議。

商棋公司近幾年在馬崗漁村購買土地，欲開發「極東秘境」成為新漁村觀光景點。開發單位認為，漁獲減少，漁業經濟在馬崗已不是主要產業，必須讓更多休閒、觀光產業進駐，增加消費機會，年輕人才有可能回來，活絡當地經濟。

此開發案雖立意甚佳，但開發商與少數居民雙方認知仍有落差，似乎暫時未能找到平衡點，後續端看開發商的智慧和努力，如何與當地有意見的居民進行溝通和協調，或許才能達到雙贏。

▼開發商初步規劃的馬崗漁村開發案旅遊藍圖。（圖／商棋公司提供）

