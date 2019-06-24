騎8小時找不到回家的路　熱心燒烤店老闆與警聯手助返家

▲屏東警分局員警與燒烤店劉姓老闆幫忙老翁返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



屏東市民生路從事燒烤店生意的劉老闆，發現1名疑似迷路老翁呆坐在店門口並喃喃自語，於是好心上前詢問，但是對方一直無法正確指出住址，劉民後來沒辦法，只好報案請求警方協助。



警方指出，日前晚間20時許，民和派出所接劉姓燒烤店老闆報案，指有一老翁疑似迷路，當時執行巡邏員警蘇三郎、林彥宇獲報趕到現場，得知老翁從下午2點出門到現在已10個小時了，卻找不到回家的路，甚至一度騎到麟洛鄉，由於老翁語意不清，無法與人溝通，才會找不到家。

員警立即以戶役政系統過濾姓名及可能年月查詢，及使用小電腦交叉比對，得知老翁的年籍資料，再以google map查詢了他的住處。惟由於老翁騎著單車，單車上懸掛很多物品，警方巡邏車無法載運。

加上他的住處，距案發地點有2公里，考量他的體力，當下很為難，這時劉老闆自告奮勇，表示可以將戰車騎到老伯的住所，於是在警民合作之下順利載老他返家。

老翁表示，目前一個人獨居，由於沒有家人，外出買了東西卻迷失了方向，感謝警方及劉老闆的熱心，否則可能到半夜還沒有辦法回家，警方知訴他，下次真的找不到回家的路，也可以撥打110向警方求助。