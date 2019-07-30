母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過…當場慘死

▲ 警方29日在案發現場調查。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

每天服務多達35萬人次的德國法蘭克福車站發生一起驚悚意外，一對母子在擠滿人群、充滿幼童的月台上等車，沒想到後方突然出現一名東非厄利垂亞籍的男子，一把將他們推下月台。下一秒高鐵進站，年僅8歲的男童當場被輾斃。目睹案發經過的乘客不斷尖叫，哭著癱倒在地。

英國《鏡報》報導，一輛從杜塞道夫（Dusseldorf）開往慕尼黑（Munich）的德國ICE高速列車當地時間29日上午近10時開進法蘭克福車站，輾過一名8歲男童。警方發言人紐曼（Isabell Neumann）指出，「根據目擊者說法，一名穿著深色衣服的男子在高鐵即將進站時，將男孩和他的母親推到鐵軌上。」

受害的婦女利用僅剩的時間自救，跑到7號和8號月台間的人行道。但她年僅8歲的兒子遭高鐵輾過，當場死亡。嫌犯原先還意圖再把另一名乘客推下月台，失敗後馬上逃離車站，在附近被見義勇為的民眾抓住，後被警方逮捕。警方指出，這起案件涉及謀殺，而厄利垂亞籍的40歲男嫌與受害者沒有任何關係，目前還不清楚他的犯案動機。

幸運撿回一命的母親已經被送往醫院，還有幾名目擊者因受到驚嚇而送醫治療。這起事件引發大規模的恐慌，當局共出動16輛救護車及1架直升機。一名目擊者表示，男童被撞時，月台上還有幾名孩童。另一名目擊者指出，當時火車站「擠滿了孩子」，列車長在尖叫。當時人在火車上的目擊者則說道，「人們嚎啕大哭。」