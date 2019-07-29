美限時要求WTO改變「開發中國家」規則　北京奉勸「做人不能太美國」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國總統川普日前要求世界貿易組織（WTO）改變中國「開發中國家」地位，並揚言若90天沒有實質進展，將單方面採取行動。對此，中國外交部發言人華春瑩29日批美國的表態暴露了自己的任性狂妄和自私自利，這與世界第一大國的地位一點也不配，同時奉勸「做人不能太美國了」。

華春瑩就美方的表態做出回應，世貿組織不是任何一個國家、或者少數幾個國家所有的，也不是任何一個國家、或者少數幾個國家說了算的，這是要尊重全體成員的普遍意願，「而美方曾經在世貿組織先後提交過兩份類似的提案，每次都是碰一鼻子的灰，所以美方應該有自知之明，清楚這種主張是不得人心的。」

華春瑩再稱，按照什麼樣的標準和程序去確立誰是「開發中國家」，也應該由廣大的世貿組織成員來協商確立，特別是要尊重開發中國家的意見，「但美單方面、片面地誇大一些開發中成員的發展水平，已經多次遭到了大多數發展中成員的堅決反對。」

此外，她提到，作為世界上最大的開發中國家，中國不是迴避應盡的國際責任，而是在主張開發中國家的基本權利也是在維護國際公平正義。

「美方這次就WTO涉發展中國家地位的表態進一步暴露了美國的任性狂妄和自私自利」，華春瑩認為這樣的做法與它作為世界第一大國的地位，是不配的，「現在中國有句很網紅的話叫『做人不能太美國了』，我們希望美方有些人能夠深刻反省一下。」

▲華春瑩。（圖／CFP）