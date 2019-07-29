館長、吃屎哥格鬥是比賽　警駁詹江村「圍事」說：沒有違法

記者陳以昇／新北報導

日前網紅「吃屎哥」向館長陳之漢下戰帖，到林口區成吉思汗健身房簽下生死狀，單挑館長，轄區林口分局也派警員到場；對此桃園市議員詹江村卻質疑警方沒有制止這場格鬥，還成為「圍事」，要分局長出面說明，事後林口分局發聲明稿澄清，2人並非鬥毆，健身房領有合法登記核可舉辦「比賽」，警方是確保雙方安全，並無不妥。

▲網紅吃屎哥挑戰館長陳之漢格鬥賽，桃市議員詹江村控警方當圍事 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼桃市議員詹江村控警方當圍事 。（圖／記者陳以昇翻攝）

27日晚間，網紅「吃屎哥」到林口區成吉思汗健身房，向館長陳之漢單挑進行格鬥賽，轄區林口分局也派遣警力前往。但桃園市議員詹江村則認為警方不但不制止，還當起了「圍事」去保護館長陳之漢，在臉書呼籲分局長跟他聯繫。

對此，林口分局發聲明稿表示，可汗健身館有限公司領有經濟部及市府核發許可之競技及休閒運動場館業。經請示新北地檢署檢察官，該運動賽事尚無違法之虞，目前亦無人提出告訴。

另認為應以是否超過運動所帶來之「固有風險」判斷，若因運動過程中的「固有風險」所生的損害，應認得被害人允諾，具阻卻違法事由，所以雙方行為應無違法，警方到場為保護雙方安全，非館長而已，警方確認是競技「比賽」後離開，並無違法鬥毆，警方將會持續關注健身館是否有異常人士聚集或從事違法行為。