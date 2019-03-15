友邦保險獲利破紀錄　新業務價值達39.55億美元

▲AIA友邦人壽總經理侯文成。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

AIA友邦保險今年為成立100週年，今天宣布集團的獲利成長雙位數，主要來源是在經濟環境不確定和金融市場波動的背景下，新業務價值破紀錄達39.55億美元。

友邦保險控股有限公司於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號為1299）；其美國預託證券（一級）於場外交易市場進行買賣（交易編號為AAGIY）。

其董事會建議增派2018年末期股息14%，財政年度結算日變更而設的特別股息每股9.50港仙，反映友邦保險財務表現的實力，呈現集團對市場前景充滿信心。

▼友邦保險集團大樓。（圖／AIA友邦人壽提供）

友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝 （Ng Keng Hooi）表示，友邦保險於2018年各主要財務指標，均為雙位數字成長。新業務價值增長22%至破紀錄的39.55億美元，稅後營運溢利及期內產生的基本自由盈餘方面亦取得強勁增長，達13%。其年化新保費增加15%至65.10億美元，新業務價值利潤率上升3.7個百分點至60.0%。

黃經輝指出，集團在大陸的業務表現優秀，新業務價值增長30% ，並已在天津市和河北省石家莊市籌建營銷服務部。香港增長24%，新加坡也增長18%，而泰國方面由於代理隊伍轉型，讓業務回復增長上升12%。而在代理通路部分成長26% ，且現時有超過1萬名百萬圓桌會會員。在夥伴分銷方面，銀行保險通路成長18%，並與泰國盤谷銀行及韓國SK Telecom合作。