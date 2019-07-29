長期發佈「辱華」言論　22歲遼寧男「境外回國」時被逮捕

▼精日分子挑釁民族底線王毅怒斥:中國人的敗類 。（圖／翻攝自現代快報微博）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧省大連市36歲男子因在境外網站長期散佈「反華」、「辱華」漫畫作品，並持續發表煽動「反華」、「仇華」及「精日」言論，日前從境外回大陸時被逮捕。值得注意的是，大陸多地警方當天還同時通報，逮捕了多名「精日分子」。

據大連沙河口警方通報，嫌疑人盧姓男子受境內外「精日」分子影響，長期堅持「反華」、「仇華」思想，持續利用境外互聯網散佈「辱華」言論，從2018年1月開始夥同22歲的安徽張姓女子共同炮製系列「辱華」、「反華」、「仇華」漫畫。

通報指出，「盧男負責在網路平台炒作，先後發佈違法有害貼文140多篇，肆意散佈分裂國家、宣揚民族仇恨的極端負面言論，造成極為惡劣的社會影響。」

通報還稱，盧男還夥同境內外「精日」群體大肆向境內青少年學生傳播反華「精日」思想，拉攏蠱惑青少年加入「精日」群體，利用互聯網成立非法組織，長期從事違法犯罪活動。

「精日分子」曾大陸外交部長王毅斥為「中國人的敗類」，各種言論近年來頻頻引起民眾的不滿。

另外，大陸多地警方當天還同時通報逮捕了多名「精日分子」。湖北武漢警方因群眾舉報，抓獲了24歲湖北張姓男子。湖北宜昌警方根據群眾舉報，抓獲17歲的湖北李姓男子。22歲的安徽省淮南市張姓女子因製作「辱華」漫畫，被警方逮捕。20歲戴姓男子因公開發文「南京大屠殺是假的」等「精日」言論，被警方逮捕。安徽省宿松縣葉姓男子等4人涉嫌在網上出售個人資料，為「精日」群體提供服務，被判入監。