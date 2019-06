瑞銀首席分析師口出「中國豬」辱華　海通國際怒斬業務聯繫

▲瑞銀首席口出辱華言論,引發大陸強烈抵制。(圖/翻攝自《環球網》)

大陸中心/綜合報導

瑞銀(UBS Group AG)全球首席分析師Paul Donovan近日一份報告引發軒然大波。他在一份通膨分析中,使用「中國豬」這一措辭,引起了大陸的憤怒。面對瑞銀和Paul Donovan的道歉,大陸金融界一些人士拒絕接受,並呼籲抵制。據路透社報道,海通證券旗下海通國際證券集團有限公司斷絕與瑞銀的所有業務聯繫。

Paul Donovan 12日在官網發佈一份名為《通貨膨脹非常正常》的報告,提及大陸的消費者價格指數(CPI)上漲是由豬瘟引起的。他寫道,「(豬瘟)與之有關係嗎?如果你是頭中國豬就有關係了(It matters if you are a Chinese pig)。」

他的報告一經發佈引發很多大陸金融界人士及網友的聲討。他們紛紛表達對報告中的不妥語句的氣憤,認為公司不應允許公開發表這樣的內容,「這是管理上出現的嚴重疏漏。」

瑞銀和Paul Donovan本人隨後相繼表示道歉。瑞銀在聲明澄清,「觀點僅探討由於豬肉價格上漲而導致的通脹及中國消費價格上漲」。不過,道歉聲明並沒有被接受,還被指缺乏誠意。

香港中資證券業協會13日發佈致瑞銀集團公開信稱,「Paul Donovan於2019年6月12日發表的研究報告中,使用了侮辱性文字,造成相當惡劣的社會影響,嚴重損害中國人感情,敗壞中國人的國際形象。」協會直指瑞銀集團的致歉信毫無誠意且缺乏悔意,對Paul Donovan本人的處理方法也無法接受,要求瑞銀開除他,並將處理結果公開。

據路透社報導,海通證券旗下海通國際證券集團有限公司(簡稱「海通國際」)兩位消息人士14日稱,公司已斷絕了與瑞銀集團的所有業務聯繫。據公司一位員工稱,海通國際行政總裁林湧在個人微信帳號上宣佈了這一決定。另一名海通員工表示,海通國際員工的內部電郵中也宣佈了這一決定。海通國際是大陸證券公司海通證券旗下的香港子公司。