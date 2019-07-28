走私、超買吵不停！黃國昌翻出關務署貼文打臉

▲黃國昌翻出關務署2018年提及「查緝私菸」的貼文。（圖／翻攝自黃國昌臉書）



政治中心／綜合報導

國安局走私菸風暴來到第7天，對於府方先前談及相關案件皆以「超買」代稱而引發爭議，時代力量立委黃國昌28日表示，看到一堆人為了「走私」、「私菸」、「超買」爭得面紅耳赤，覺得完全無法理解，「可以好好幹正事嗎？」

總統府日前針對私菸案公開說明時，使用「超量」、「超買」等字詞描述，引發了外界爭論「走私與超買」的差別，但府方27日已改口為「違法私菸」，總統蔡英文更親上火線說明，府方先前用「超買」兩字是因為尊重司法偵辦，但卻引發社會質疑政府對這次涉嫌違法私菸案件有沒有徹底偵辦決心，「我要鄭重跟國人說，對這個事件，我們政府查辦到底的決心不容被質疑，決心是很堅定的，我們一定會查辦到底」。

對此，黃國昌於臉書公布關務署2018年提及「查緝私菸」的貼文，文中的用詞皆是「走私」，他表示，看到一堆人為了「走私」、「私菸」、「超買」爭得面紅耳赤，覺得完全無法理解，「可以好好幹正事嗎？」

另外，對於黃國昌踢爆國安局私菸案，重擊蔡英文選情，外界質疑是否背叛民進黨，黃國昌今於臉書粉專表示，「監督制衡=背刺背骨？這不是我認識的台灣價值，更不是我信仰的台灣民主」。