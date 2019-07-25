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保育海域丟棄23廢油桶　海巡過濾500隻船找到原兇：深澳港漁船幹的！

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▲ 太惡劣！基隆潮境公園海域布滿油汙 整整23桶船機油扔下海。（圖／潛水教練王銘祥授權提供）

▲ 保育海域丟棄24廢油桶，海巡過濾500隻船找到原兇：深澳港達xx號幹的。（圖／潛水教練王銘祥授權提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

基隆潮境公園、望海巷保育區外海24日下午，發現海面上遭人濫倒機油，潛水教練王銘祥立即找人，打撈在海面漂浮的23桶船用機油。經北部分署追緝油品來源，並回放雷達航跡，過濾500多艘船隻，25日下午查獲深澳籍達xx號，游姓船長到案表示，換完新機油後出海，因空桶在船上，十分佔空間礙眼，懶得拿下船，油桶直接全丟大海。

碧砂安檢所隨即通報第二（北基）巡防區指揮部，並協助船主搬運油桶，潛水教練王銘祥表示，應為鼻頭角外海漂流至象鼻岩附近，判斷是船隻更換機油所丟棄的，經安檢人員清點完數量共計23桶。

後續由北部分署指揮第二（北基）巡防區指揮部統籌第二岸巡隊、基隆、台北查緝隊及基隆海巡隊等單位人員組成專案調查小組，經過北部分署追緝市面調查油品來源，並回放雷達航跡，幾經比對後，過濾出涉案船隻為深澳籍達xx號。

▲ 太惡劣！基隆潮境公園海域布滿油汙 整整23桶船機油扔下海。（圖／潛水教練王銘祥授權提供）

▲ 保育海域丟棄23廢油桶。

經初步詢問，游姓船長承認，因空桶在船上，十分佔空間，懶得拿下船，自認桶內已沒有油，油桶直接全丟到大海。不過反遭海巡人員打臉，就算沒有殘油，此行為破壞海洋環境，後續北部分署將游姓船長依海洋汙染防治法，函送新北市環保局進行裁處，依法可處以30萬元以上、150萬元以下罰款。

北部分署表示，海洋環境保護及保育為海巡署重要工作環節之一，呼籲民眾要愛惜海洋資源，共同為生態保育盡一份心力， 民眾若有發現破壞海洋生態情事，請撥打海巡署「118免費報案專線」，海巡署獲報後，將立即前往處理，並嚴加追查到底，以維護我國海洋資源。

▲ 保育海域丟棄24廢油桶 海巡過濾500隻船找到原兇：深澳港達億6號幹的。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 游姓船長到案表示，換完新機油後出海，因空桶在船上，油桶直接全丟大海。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲ 保育海域丟棄24廢油桶 海巡過濾500隻船找到原兇：深澳港達億6號幹的。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 保育海域丟棄24廢油桶 海巡過濾500隻船找到原兇：深澳港達億6號幹的。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：新北,潮境公園,船用機油

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