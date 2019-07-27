15歲少女遭綁架「報案3次」求救　警方耗時19小時才攻堅已成遺體

▲羅馬尼亞2名女孩先後遭到同一個綁匪撕票。左圖為15歲女孩AlexandraMăceşanu；右圖為18歲女孩Mihaela Luiza Melencu（圖／取自當事人臉書）

實習記者許祐誠／綜合報導

羅馬尼亞（România）日前發生一起15歲少女遭綁架案，受害女孩一共撥打3次電話報案，沒想到警方竟然耗時19小時才趕到綁匪住家，結果少女早已遭到撕票。

據《路透社》報導，事件發生在羅馬尼亞南部城鎮卡拉卡爾（Caracal）。據緊急電話中心描述，25日上午少女AlexandraMăceşanu遭到65歲機械師丁加（Gheorghe Dinca）綁票後，一共撥打了3通歐洲緊急救助電話號碼112求助，不過，當時警方先是尋找電話來源，並申請在法律上並非必要的搜查令，而且還在獲得搜查令後，於綁匪家外等待數小時後才進行攻堅。不幸的是，女子在警方攻堅後早已遭到殺害。

▲警方在19個小時後才破門救人，但少女早已遭殺害。示意圖，非當事少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

代理檢察官總長立庫（Bogdan Licu）接受私人電視台Antena 3採訪時表示，「為甚麼（當局）要等待.....這必須解釋清楚，很多跡象顯示女孩原本可以獲救，但她仍死了。」對此，內政部長莫佳（Nicolae Moga ）表示，警政署長布撘（Ioan Buda）、奧爾特縣（Olt County）地方行政首長奈亞克舒（Petre Neacsu）、奧爾特縣警察局長沃伊庫列斯庫（Cristian Voiculescu）已於26日遭到革職。不過，這件事仍引起眾怒，數百名民眾仍於當晚包圍綁匪住家外抗議。

據悉，警方在現場的一個桶子內發現屍體和珠寶，懷疑是遭殺害的15歲女孩，以及一名在4月失蹤、來自附近村莊的18歲女孩Mihaela Luiza Melencu。目前，法醫正在進行驗屍調查中。