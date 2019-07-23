▲影片呈現最真實大自然的生存法則，畫面血腥，請酌量觀看。

實習記者賴韻如／綜合報導

弱肉強食是大自然的生存法則。南非一名老師日前到國家公園遊玩時，意外目擊了短趾雕（Brown Snake Eagle，鷹科）生吃活蛇的畫面，他立即拍下整個過程，只見短趾雕利用利嘴瘋狂撕咬蛇的內臟，且吃得津津有味。不少網友看完影片後都直呼「超驚悚」。

據《每日郵報》報導，來自南非約翰尼斯堡（Johannesburg）郊區的老師格雷姆（Graeme Mitchley），日前在克魯格國家公園（Kruger National Park）目睹這場「蛇鷹大戰」。格雷姆表示，當時他已經參觀完國家公園，準備開車離開，沒想到卻突然看見一隻棕色的短趾雕迅速地滑行至路中間，抓了一條蛇準備大快朵頤一番。

▲老鷹生吃蛇的畫面駭人。（圖／翻攝自YouTube／Kruger Sightings）



影片中可以看到，這隻短趾鷹先是用牠的兩隻爪子將蛇牢牢地狠踩在地，接著利用牠的利嘴開始撕咬舌的身體，使命的叼出內臟，一口一口吃下肚，看起來相當滿足且過癮。然而，在整個過程中，無論蛇怎麼掙扎反抗，短趾鷹依然故我，畫面相當駭人。

格雷姆回憶道，看著短趾鷹活剝蛇的畫面真的非常驚悚，事後再次看到這段影片，還是對於蛇當下的痛苦感到不安，「雖然沒有多少人喜歡蛇，但這真的是一段痛苦且緩慢的死亡。」他表示，最後這隻短紙雕將蛇撕咬成兩半，叼走尾巴的部分，便快速地飛走，到別處慢慢地享用牠的大餐，只將含有毒液的頭部留在原處。

報導指出，第二天早上當格雷姆在經過原地時，原本的蛇頭也已消失。

▲老鷹將蛇的內臟挖出。（圖／翻攝自YouTube／Kruger Sightings）