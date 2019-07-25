電鍋蒸白飯...她衛生紙一擦「噁黑油」！網曝很正常...1招神解：長知識

▲不鏽鋼出現黑油，嚇壞原PO了！圖／翻攝臉書爆系知識家）

網搜小組／劉維榛報導

「竟然有這些黑色物質！」一名女網友在家煮飯，發現新買的不銹鋼蒸盤出現黑油，她嚇得急問正常嗎？掀起居家達人專業答覆，網友狂喊「長知識！」

一名女網友在臉書《爆系知識家》透露，日前買一個不鏽鋼蒸盤，先用洗碗精仔細刷洗後，再放入電鍋裡蒸飯，怎料要拌飯時，發現白飯冒出黑色垢，讓她嚇得不敢食用，因此好奇問道「各位知道這是怎麼回事嗎？」

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20秒影片可見，蒸盤上裝著熱騰騰白飯，原PO拿衛生紙從邊緣處一擦，果真有黑色油漬。不少網友看完後也嚇得倒退三步，有人化身居家達人解答，「不鏽鋼在壓製時需要有油的潤滑及散熱，但是油會滲入縫隙中，一般方式不容易洗出來。您可以用熱水+黏著的物品（麵粉團，米飯）攪拌攪拌後再沖掉。來回兩三次就OK了！」

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▲網友專業神解！（圖／翻攝臉書爆系知識家）

其他網友也分享撇步，「不鏽鋼黑油，新的幾乎都有，新買回來的要用麵團擦過，直到沒有黑黑的才能放心」、「新的不鏽鋼鍋上面會有油，要先用水加醋下去煮，煮完洗乾淨就好了」、「 個人推薦用過碳酸鈉泡一下，再用洗碗精就很好洗了」、「上面那層黑油是拋光金屬的油」。網友驚呼長知識，也好奇第一次使用保溫瓶該如何處理，有人建議「小蘇打泡洗」。

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