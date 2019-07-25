快訊／中國商務部證實　7月30-31日上海舉行中美高級別磋商

▲中美貿易持續磋商。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

商務部25日最新消息指出，為落實兩國元首於大阪G20高峰會達成的重要共識，中美雙方牽頭人將於7月30日至31日舉行第12輪中美經貿高級別磋商。

《彭博》23日率先披露，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer ）以及幾位高級官員將於下周一（29日）出發前往中國，進行5月雙方談判破局之後，第一次高級別的會晤協商。萊特海澤以及一個小團隊將會在下周三（31日）抵達上海。

美國白宮24日也發聲明指出，依照總統川普指示，萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）29日將與代表團前往上海，針對一連串經貿議題進行談判，會談預計30日開始，為期2天。

中國外交部發言人華春瑩24日則表示，「中美經貿高級別磋商雙方團隊通了電話，就落實兩國元首大阪會晤共識及下一步磋商交換了意見；我理解，雙方磋商團隊保持著溝通」，但並未正面回應記者相關提問。

美國總統川普與中國國家主席習近平於上月底在大阪的G20峰會會面，並宣布暫停長達一年多的貿易戰，並指示雙方的談判代表重啟協商。不過至今已經過了將近一個月，雙方代表僅透過電話聯繫。