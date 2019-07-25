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13歲女孩學游泳溺亡！弓背「漂水面」12分鐘竟沒人發現...母親目睹悲劇崩潰

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▲▼ 13歲女孩游泳館內不幸溺亡！媽媽親眼目睹悲劇。（圖／看看新聞）

▲事發溫泉休閒中心。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

廈門一位13歲的女孩小娟（化名）近日跟隨母親，到福海溫泉休閒中心參加游泳培訓，結果在深水區練習期間，不幸溺亡。整個過程中，小娟媽媽和教練就在旁邊，卻沒有人看到女童已經溺水，一直過了12分鐘才發現小娟不對勁。事後，該休閒中心的游泳池被揭露沒有任何救生工具，更沒有救生員。

據《看看新聞》報導，小娟媽媽14日帶兒子女兒回龍山鎮娘家遊玩，在福海溫泉休閒中，看到有游泳訓練培訓，便給女兒和兒子辦了游泳卡，負責教小娟游泳的有兩名教練，一名姓黃、一名姓張。娟娟期間一共學習了5次游泳，然而，就在第5次時悲劇突然發生。

▲▼ 13歲女孩游泳館內不幸溺亡！媽媽親眼目睹悲劇。（圖／看看新聞）

▲事發游泳池。（圖／看看新聞）

小娟媽媽回憶說，當時女兒在深水區練習游泳，隨後小娟的朋友也游到那裡，看到小娟弓著身子在水裡，就觸碰了一下，但女兒沒有反應；當小娟的朋友游了一圈，第二次到達深水區時，看到小娟還是弓在水裡，沒有任何反應，這時她趕忙呼救。

在小娟媽媽和張教練的幫助下，小娟被打撈了上來，他們一邊叫救護車，一邊給小娟CPR，但救護人員趕到時，宣佈小娟搶救無效死亡。小娟媽媽說，女兒死得很冤，一直在水裡呆了12分鐘才被發現，只有張教練一人在教游泳，期間沒有人看到娟娟溺水，更沒有救生員前來救援，希望溫泉休閒中心給個說法。

報導稱，福海溫泉休閒中心負責人則表示，游泳館是私人的，是他們自己游泳用的，游泳教練來這裡培訓時，出於私人關係，借給了游泳教練。但黃教練和張教練事後均不願意受訪。

▲▼ 13歲女孩游泳館內不幸溺亡！媽媽親眼目睹悲劇。（圖／看看新聞）

▲深水區是1.8公尺，娟娟的身高只有1.5公尺。（圖／看看新聞）

報導指出，該溫泉休閒中心分為溫泉和游泳池兩大塊，目前已經停止對外營業。在大門處，福海溫泉有開設一個游泳培訓班，授課內容有蛙泳和自由泳，學費分別是每人500元人民幣和600元人民幣。事後，游泳池的工作人員把池子裡面的水放了一半出去，而泳池旁邊並沒有任何救生工具，沒有急救藥、氧氣袋等急救用品，也沒有救生衣、救生圈，更沒有救生員，只有幾塊浮板在淺水區一側。

據龍山鎮派出所辦案民警介紹，接到報警後，警方第一時間趕到現場進行勘察，並取回了事發時的監視器記錄，具體情況還在進一步調查中。

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關鍵字：學游泳,游泳培訓,福海溫泉休閒中心

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