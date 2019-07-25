中美洲經貿辦秀創意　在台北「窺見」邦交國魅力景點





▲中美洲經貿辦事處主任莊輝恩(右)與瓜地馬拉駐台大使葛梅斯。（圖／中美洲經貿辦事處提供）



政治中心／綜合報導



「中美洲無所不在 ，您也想和中美洲使節們，在相同的站牌下等過公車嗎？」中美洲經貿辦事（CATO）與貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜駐華大使館共同策劃，近日在台北市敦化南北路及仁愛路上數個公車亭燈箱，刊登四國旅遊亮點大型海報，盼促銷中美洲邦交國旅遊景點，爭取友邦在台灣曝光度。

這四國景點公車海報分別是，中美洲分別為貝里斯大藍洞、瓜地馬拉安提瓜古城、宏都拉斯科潘馬雅遺址及尼加拉瓜奧梅特佩火山島，邀請台灣民眾親自前往中美洲，發掘獨特的觀光景緻。





▲中美洲經貿辦事處主任莊輝恩(右)與貝里斯駐台大使賀黛安。（圖／中美洲經貿辦事處提供）



中美洲經貿辦事處主任莊輝恩日前並與貝里斯駐台大使賀黛安、瓜地馬拉駐台大使葛梅斯、宏都拉斯駐台代辦卡洛思、尼加拉瓜駐台大使達比亞分別於四國燈箱海報前合影。

比較有趣的是，新任瓜地馬拉駐台大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）24日才向外交部長吳釗燮呈遞到任國書副本。上任後的第一件事就是先來跟瓜地馬拉公車亭拍張照。





▲中美洲經貿辦事處主任莊輝恩(右)與尼加拉瓜大使達比亞。（圖／中美洲經貿辦事處提供）



中美洲經貿辦說，民眾可掃描燈箱廣告上的QR Code，或搜尋「中美洲經貿辦事處」臉書粉絲團，以獲得更多與貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜相關之資訊或活動，邀民眾一起來認識這些台灣友邦國家，希望推動四個國家觀光。



中美洲經貿辦說，貝里斯擁有西半球最大的地下水洞-大藍洞，而龍涎香島更連續兩年當選全球第一渡假島嶼。瓜地馬拉為中美洲觀光大國，以殖民時代首都安堤瓜與馬雅遺址堤卡爾金字塔聞名全球。宏都拉斯則有列入世界遺產的科班馬雅古蹟與深受觀光客喜愛的加勒比海渡假群島。尼加拉瓜充滿湖光山色魅力，中美洲第一的尼加拉瓜湖擁有365座島嶼，最大島歐麥德佩展現壯麗的雙火山奇景。



▼中美洲經貿辦事處主任莊輝恩(右)與宏都拉斯駐台代辦卡洛思。（圖／中美洲經貿辦事處提供）



