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東森購物讓人少女心爆棚　5款kitty限定款萌到全想收藏

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東森購物推Hello kitty商品週（圖／東森購物提供）

▲東森購物推出Hello Kitty主題商品週，5款獨家設計商品要讓粉絲們一次收藏。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

Hello Kitty粉絲們看過來！東森購物精選日本三麗鷗授權的獨家設計款商品，包括品牌聯名小家電、家庭用品與生鮮食品搭配專屬贈品等共5款，將於主題商品週期間，從7/29～8/2在電視購物台一連5檔節目中限量推出，7/26則是於臉書直播提前開放預購。

東森購物擁有926萬會員，女性多達7成，觀察平均年齡層與KITTY粉絲相當吻合，因此聯合各大知名廠商共同推出Kitty獨家設計商品，其中，蔬果研磨機是鍋寶聯名限定款，KITTY化身可愛小廚娘，戴上白色廚師帽、圍上粉紅領巾超級萌，推薦粉絲一定要收藏；另一款多功能釀造機，可全自動製作優格、水果酒、水果醋，表情俏皮又逗趣的Kitty，讓人看了少女心大噴發。

東森購物推Hello kitty商品週（圖／東森購物提供）

▲Hello Kitty聯名限定款蔬果研磨機。

東森購物推Hello kitty商品週（圖／東森購物提供）

▲Hello Kitty多功能釀造機。

東森購物表示，電視購物規劃主題商品週，期望能成功吸引會員目光，提昇銷售至少3成以上，而這次Hello Kitty商品皆為限量款，預計將造成瘋狂搶購，為了避免會員搶不到，特別在7/29電視購物銷售前，7/26先在臉書以直播方式提前開放預購，在直播時段購買，不僅保證買得到，還能提前收到貨，早開箱、早享受。

東森購物指出，電視購物除不定期推出主題式商品活動週，也持續尋求與各大廠商、品牌合作，像是購物網近期新增EASYSHOP、阿瘦、可口可樂以及3C周邊業者等產品後，目前在平台上已有多達50萬項商品數，提供消費者豐富多元的選擇。

Hello Kitty商品週5項限量商品開賣資訊如下
7/29下午2:20東森電視購物47台，推出漁季船釣特大白帶魚組鮮嫩無小刺，買再送Hello Kitty特製保冷袋
7/30下午2:00東森電視購物47台，主打鍋寶蔬果研磨機Hello Kitty組，新鮮果汁輕鬆喝，美觀又實用
7/30晚上7:20東森電視購物46台，購買海陸雙拼超澎派的漁季草蝦牛排爽快組，送獨家Hello Kitty限量保冷袋
8/2下午2:00東森電視購物34台，推出Hello Kitty小蒼蘭香水洗衣精
8/2下午3:20東森電視購物47台，推出Hello Kitty多功能釀造機

東森購物推Hello kitty商品週（圖／東森購物提供）

東森購物推Hello kitty商品週（圖／東森購物提供）

▲活動期間，購買生鮮食品再送獨家Hello Kitty限量保冷袋。

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關鍵字：東森購物,HELLO KITTY,電視購物,購物台

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