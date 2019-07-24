鹿谷151縣道發現好友車停路邊　好奇開車門…「持槍屍體」傾斜往他倒

▲黃男將車停放在151縣道路邊，23日上午被車主友人發現屍體陳屍車內。（示意圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣鹿谷鄉發生一起疑似持槍自殺案件，家住台中市的31歲黃男，跟朋友借車要到南投縣竹山鎮找朋友，但23日上午被車主友人發現該黑色轎車停放在投151縣道，好奇走近一看發現車門沒鎖，打開後赫見黃男頭部、耳朵滲血，且手上握有一把手槍，屍體還往外倒下，嚇得他趕緊報警。警方到場後黃男已無生命跡象，現場初步研判疑為自殺，詳細情形正釐清調查中。

警方調查，黃男跟朋友借來一輛黑色轎車，聲稱要到竹山找朋友，但23日上午，車主的朋友經過投151縣道時，發現該黑色轎車停放在路邊覺得奇怪，靠近一看發現車內有人，但不是車主，並以為車內的人是喝醉了因此停在路邊休息，此時他發現車門沒鎖，就把車門打開，但開了車門後黃男身體就直接往他倒下，且他看到黃頭部、耳朵滲血，手上還持有一把手槍，嚇的他馬上又把車門關上，並向警方通報。

鹿谷分駐所員警到場後，發現黃男除了頭部、耳朵有出血情形外，身體並無其它明顯外傷，根據現場初步研判疑為自殺，黃男家屬也對此表示沒有意見。

警方提到，車主朋友看到該黑色轎車時，覺得奇怪便打電話詢問車主為何車會在151縣道上，車主收到通知後馬上走去車庫查看，發現車子果真不見；至於車主是如何把鑰匙交給黃男、為何車被開走了都不知情，警方不願透露。黃男遺體24日送入南投殯儀館存放，近期將由檢調解剖遺體釐清死因，而黃男自殺的原因、槍枝的型號，仍待警方詳細調查釐清。

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