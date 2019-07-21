台灣銀行家／加速轉型、強化管理！壽險業化危機為轉機

▲因監理制度新變革，壽險業需要積極改變經營模式以增強競爭力。（圖／Pixabay）

文／紀翔

從去年Q2起，國內壽險業者開始感受到避險成本上漲的壓力，Q4又經歷股債齊跌，加上金管會將祭出強化管理方案，各大壽險業者無不繃緊神經，唯有加快轉型才能安度「黎明前的黑暗」。

「從來沒有哪一年像今年一樣，這麼令人徬徨、看不清未來方向！」某壽險公司總經理道出國內壽險公司掌舵者現在的心境。2018年第二季開始感受到避險成本節節高升的壓力，第四季又經歷股債齊跌，整體壽險業淨值一季消失3,000億元新台幣，所有壽險公司金融資產都出現大量未實現損失，全年綜合損益虧損了5,004億元，創下史上最慘的紀錄。

強化管理方案、優化壽險公司

2019年一開始，金管會突然緊盯利變型保單宣告利率、檢視區隔資產投報率，要求宣告利率4%的美元保單、宣告利率2.9%以上的新台幣利變保單都要重新檢視，接著又是檢討債券ETF投資是否要加重計提資本，讓好不容易才找到資金出口的壽險公司投資部門心又懸在喉嚨口。

接著，金管會主委顧立雄又丟出淨值占資產比率要達2%的新監理指標，要求壽險公司正視要接軌國際保險財報IFRS 17的事實，盡可能不要配發現金股利，厚植資本、增提準備金，要求股東要以普通股增資，5月就要逐步祭出整套壽險業的強化管理方案，一系列的動作，企圖優化壽險公司。

壽險公司花了5、6年的時間，才走出2008年金融海嘯的陰霾，重新找回獲利能力，金控下壽險子公司國泰人壽、富邦人壽成為獲利主要支柱，中信金控積極併購壽險公司，最終拿下台灣人壽，加上2018年上半年表現不錯的新光人壽、已成為開發金控子公司的中國人壽，國內8家資產兆元以上的壽險公司，目前有5家是金控子公司，另外還有3家公股金控亦有壽險子公司，看著壽險金控名列獲利前幾名，這幾年不少銀行金控也有意併購壽險子公司，讓銀行、壽險成為金控獲利兩大支柱。

未來接軌IFRS 17，挑戰重重

但2019年這些併購或入股壽險公司的念頭恐怕暫時打消，某金控高層表示，金管會限制壽險公司分配現金股利，無法上繳現金到金控母公司還是小事，重點在於大部分是銀行出身的金融業高層，看不清壽險公司資產到底還有多少價值，是不是把早年的老債券都賣光了，未來接軌IFRS 17會出現多大的缺口？若再出現一次金融海嘯，股債全數下跌造成淨值大蒸發時，又需要多少錢來增資？近年壽險公司大賣的儲蓄險保單、投資型保單未來會不會成為炸彈？

金控業者擔心現在若併購壽險公司，搞不好「未蒙其利、先受其害」，還未增加獲利動能，就可能要協助增資，搞不好還成為金控未來獲利的包袱，再加上銀行局對於金控要併壽險公司的態度也相對謹慎，此時未必會核准併購案。

▲美中貿易戰影響，全球築起關稅壁壘，金融資產價格可能因國際情勢變化而產生變化。（圖／路透）

壽險業未來經營風險究竟有多大？一位大型壽險公司財務主管私下透露，短期內壽險公司投資部門會承受極大的壓力及風險，在25兆元的壽險資金中，88%是有價證券，且其中68%以上是國外投資、7%是國內股票的情況下，加上全球金融市場從2008年開始已走了10多年的多頭，大量的錢不斷湧入資本市場推升行情，沒有人可以預估這個泡沬何時會破滅，誰會接到最後一棒？當風暴來臨時，壽險公司龐大的投資部位能逃到何處？

而近來的中美貿易戰，使全球重新築起關稅壁壘，金融資產價格又在相對高點，只要一點風吹草動、一個國際情勢變化，都可能作多、殺多，價格瞬間崩跌，這位財務主管指出，全球除了美國有升息，未來還有工具可以拯救市場，但大部分的國家利率已低無可低，沒有任何工具可以用，下一次的金融風暴也許會比2008年更慘烈，只是沒有人知道會不會發生、何時會發生、且時間要持續多久？

再來就是國際間預計2022年、台灣暫定2025年要實施的IFRS 17與國際資本準則（ICS），對所有壽險公司而言，都是翻天覆地的改變，「現在的壽險商品完全不對！」某壽險公司財務長說，IFRS 17對保證利率的終身型保單要求「很大很大的資本」，現在台灣都在賣一率到底的終身壽險，未來要增提的金額絕對超乎想像。

壽險公司面臨極大轉型壓力

另外，如無法調整費率或保障內容的終身健康險，在未來都是要增提很大的資本，該財務長說：「現在各壽險公司一定要開始改變產品線，看看歐洲的壽險公司在賣什麼，都是投資型保單、定期健康險。」

改變產品線的同時，意味著國內壽險公司經營多年的通路，都會面臨轉型壓力，20多萬名保險從業人員的生計，通路反饋的壓力在未來幾年應會加大，過去通路至上的壽險公司高層，如何穩住局面、安撫人心，協助旗下業務員轉型等，亦是一項要面對的難題。

國泰人壽風控長黃景祿表示，很多大型研究機構都已指出，全球正值景氣循環末升段，各金融機構都應該要有居安思危的風險意識，且關鍵在於能否對可能發生的系統性風險，預作妥善的因應與準備，壽險公司大抵就是要從資本、資產與業務各方面著手，趁市場狀況仍佳時強化資本、降低資產風險、放緩保費流入的速度，盡可能增加高價值型、保障型的保單，這類保單也較不會在風暴時解約或出問題。

也許情況不會如預期中的糟，抑或可能軟著陸，但黃景祿說：「無恃其不來，恃吾有以待之。」風險控管的工作就是盡可能做好所有準備，才有機會在下次海嘯來臨時全身而退。

對於即將面臨的IFRS 17與ICS新的資本要求，保險事業發展中心董事長桂先農說，保發中心正與業者一同導讀，弄清楚IFRS 17的精神及影響，協助整體業界及早因應。

但曾任金管會副主委、銀行局長的桂先農也說，台灣會計準則雖要與國際全面接軌，但仍是有一定的彈性空間，如2013年台灣要全面與IFRS接軌時，公股銀行提供退休員工18%的優利定存，就面臨員工福利金要大量認列的問題，一提就是2,000億元，當時整體國銀稅前獲利才3,000億元，「若真的照提，不就昏倒！」銀行局當時依國情解釋，只有退休員工才適用，大幅降低公股銀行的提存壓力。

所以桂先農表示，金管會對於接軌IFRS 17也有相關利率計算上的彈性，可以視台灣壽險市場的特性，逐步要求到位，但這不代表壽險公司可以「心存僥倖」，這就好比跑5,000公尺，有人一直跑在前頭，有人認為只要跑得到就好，但只要金管會宣布「抓跑最後的5個人」，各公司就會加緊接軌的腳步，不敢輕忽，桂先農意思是不必太過恐慌，但也必須皮繃緊，在未來5、6年的時間加快轉型及因應。

▲各金融機構應有居安思危的風險意識，預做妥善回應與準備。（圖／視覺中國CFP）

應強化資本結構及調整資訊投資

2019年，如南山人壽、台灣人壽、中國人壽、國泰人壽、新光人壽都已向保險局申請現金增資，金額至少600億元，另外如富邦人壽可能會用盈餘轉增資，而資本適足率及淨值比在邊緣的三商美邦人壽、宏泰人壽等可能被保險局逼著增資，市場預估整體壽險增資金額應會突破千億元，如果各家壽險公司都要開始「搶錢大作戰」，則最後啟動或獲利表現不佳的壽險公司，就可能面臨要花更高成本增資或募不到錢的窘境。

由於擺明的風險在前頭，現在又搞不清金管會最終的管理態度，加上有幾家公司大股東投資多年都拿不到現金股利，壽險資金投資又被金管會盯緊緊，對於再投錢進去增資顯得興趣缺缺，原本有意併購或策略性投資的金控或其他投資人也轉為觀望，壽險業者分析，至少這1、2年可能不會發生併購壽險公司的案例，除非併購者要有很強的保險專家，方能看清資產品質、未來局勢，但在此時併購風險極大，極可能要付出很大的成本，搞不好血本無歸。

「先前各壽險公司總經理都是先衝業績及獲利，任內的KPI指標達到，就可以安全下莊。」壽險業者形容，現在接棒的壽險公司高層壓力真的會比之前大很多，因為不確定任內會不會出問題，能不能安然的卸任或高升。

「現在開始就是比誰的氣長，看誰能撐過這幾年。」壽險公司財務長說，未來一定還會出現壽險公司併購機會，能渡過這次難關的壽險公司未來發展及價值會比銀行更高，但重點是這幾年必須強化資本結構及加強資訊投資等，「黎明前總是最黑暗的時刻」，現在壽險業的「天」才正要暗下來，到天亮那一刻，才會知道誰能撐過漫漫長夜。