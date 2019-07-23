女大生玩飛行傘墜山溝...驚恐過程全錄下！疑被教練「刪影片滅證」

▲女大生玩飛行傘墜落。（圖／翻攝自臉書／爆料公社二社）

記者錢玉紘／綜合報導

台東一年一度的熱氣球嘉年華已經熱鬧展開，除了看熱氣球升空外，更有許多膽大的遊客會嘗試「飛行傘」，但有一名女網友在PO文爆料，她搭乘飛行傘的時候發生意外，不幸掉落山溝裡，幸好順利被救出，在墜落當下，她手中拿的GoPro也記錄下整個過程，但事後卻發現影片疑似被刪除。

女網友在臉書社團「爆料公社二社」提到，她和朋友於14日去玩飛行傘，起飛沒多久後，就跟教練一起掉落山溝裡，過了一個多小時才被救出來，影片中也可看到，墜落的高度驚人，光看就怵目驚心。

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但當原PO重返出發地的時候，她看著GoPro中拍下的影片，當時因為撞擊，GoPro似乎有當機現象，「教練見狀便極力要求由他先代為保管我的GoPro，當我還在遲疑時，教練已從我手中把GoPro拿走了...」。接著她完成第二次飛行後，卻發現GoPro中，拍到墜落當下的影片全不見了。

當下她便質問教練，對方則否認有刪除，反而說是因為機器故障造成。事後她將記憶卡送修，發現有多個教練拿著Gopro、不經意的自拍和影片檔，也就證明教練確實經手過；工程師也判斷，影片的消失應該是人為，且經特別手段處理，所幸靠資料救援，才救回影片和照片。

原PO質疑自己的影片被動過，但飛行傘公司只退了報名費，事後就不再處理，「但整件事情難道是退個錢就能輕易解決的嗎？難道飛行安全就這麼廉價嗎？」她也提出對教練技術的質疑，並表示若是真的出了意外的話，自己可能無法求償，內心感到「困惑與惶恐」。



雖說飛行傘本身就是有風險的活動，過去也發生過墜落意外，但幸好無人受傷，真正讓原PO在意的是「影片遭刪除」，其他網友也表示，應該要討回公道，「真是草菅人命啊，支持提告」、「出事要誠心面對，還想毀跡滅証，不可原諒」、「好可怕...居然偷偷拿走刪影片」、「擅自刪除影片可能是心虛的表現....」、「感覺這家公司應該不是第一次發生這種事，處理手法很熟練」。