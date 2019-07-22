PO淹水舊照黑台南　韓粉自認沒違法：別人分享加油添醋

▲韓國瑜粉絲團有網友PO文張貼台南市去年嚴重淹水照，涉嫌影射台南市治水不力，台南市警方傳喚涉案人羅姓男子到案說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



韓國瑜粉絲團有網友PO文張貼台南市去年嚴重淹水照，寫著「台南市淹黃水，有誰關心過」，涉嫌影射台南市治水不力，台南市刑警大隊科偵隊查出羅姓男子涉案，22日傳喚羅男到案說明，羅男辯稱他是PO在個人臉書，是讓大家關心台南災情，他沒有標註日期，是別人分享加油添醋，他不認為有違法。

有人在挺韓國瑜社團轉貼鐵道上淹水照，照片上平交道鐵軌全部被暴雨淹沒，還有人分享轉貼，還添加「暴雨！台南市『淹黃水』，有誰關心過」，文章一轉貼，迅速在網路上引起熱議。

水利局經進一步深入比對，照片地點是新營區東山路平交道，且與去年8月24日台鐵所提供照片一模一樣，「根本是拿去年新聞照片罵今年！」。警方經審相關事證，本案涉嫌違反災害防救法第41條「明知為有關災害之不實訊息而…通報者，科新台幣30萬元以上…罰金」及社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧」至臻明確，22日上午將通知涉案人46歲羅姓男子傳喚到案說明。

羅男否認犯行，他辯稱張貼淹水照片是為了讓大家關心台南災情，他只PO在個人臉書，沒標註日期，他沒有散播謠言，是別人分享加油添醋，他不認為這樣有違法。警方將進一步釐清案情積極偵辦。

台南市長黃偉哲指出，針對這次淹水，網路上有人拿去年0823高雄淹水的照片，來抹黑台南，這樣的做法是沒有道德的。淹水是大家都不要的，而且是每個地方首長都需要去努力做的，但是千萬不要把這種不實的照片、假的新聞、假的論述拿來作為政治的口水戰。黃偉哲相信，如果韓國瑜市長看到這樣的照片、這樣的作為，應該也沒有辦法接受。

黃偉哲希望，過去在登革熱方面，台南、高雄已經有很好的互動，這次的淹水，應該要哀矜勿喜，這個時候不論支持者也好，或一些不相干的人也好，拿一些張冠李戴的照片來做政治口水，這是不需要的，而且令人譴責。