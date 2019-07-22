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豪雨淹水引動物集體逃難！　民眾回家見老虎躺床上睡覺

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印度東北方的阿薩姆邦淹大水，當地一戶人家驚訝發現，一頭母老虎在他們呼呼大睡。（圖／翻攝自推特／@sarbanandsonwal

實習記者崔子柔／綜合報導

印度目前正值雨季，豪雨不止使數百萬人家園遭毀，近幾日，位於東北部阿薩姆邦哈穆蒂村（Harmuti）的一戶人家發現，竟有一隻母孟加拉虎躺在他們的床上睡覺！

據《CNN》報導，這頭老虎應該是從附近的卡齊蘭加國家公園（Kaziranga National Park）跑來避難，近日大雨嚴重影響園區，估計有95%面積被水淹沒，阿薩姆災難管理單位則表示，13-18日之間，卡齊蘭加國家公園共有83起動物死亡事件。

▲大水淹沒動物的家園，引起群體逃難。（圖／翻攝自推特／@ImRo45

當地時間18日上午8點半左右，民眾就看見這頭母老虎跨越圍繞著卡齊蘭加國家公園的公路，後來到哈穆蒂村廢棄物處理業者莫狄拉爾（Motilal）的店舖兼住處休息。

莫狄拉爾說他先聽到有人大喊「老虎！」，當他踏出門外，看見這隻老虎正緩緩靠近他的店舖：「牠看著我，沒有甚麼行為……牠只是默默走進店裡，然後坐在房裡的床上。我看見牠時，只想著逃命。這隻老虎氣喘吁吁，明顯很疲倦。」

▲卡濟蘭加國家公園擁有世上最多的印度獨角犀牛，牠們正在逃難到僅存未被淹沒的區域。（圖／翻攝自推特／@wti_org_india

卡濟蘭加國家公園副主任塞吉亞（Rohini Ballave Saikia）表示，這隻雌虎很平靜，並沒有造成危險，所以決定開闢一條安全通道給牠，最後牠在當天晚間自行離開到叢林。塞吉亞說：「這是牠們固定活動的時間，因為這個時間比較涼爽。」

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關鍵字：印度,淹水,老虎,阿薩姆邦哈穆蒂村

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