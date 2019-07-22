豪雨淹水引動物集體逃難！　民眾回家見老虎躺床上睡覺

Wonderful job by forest dept, @wti_org_india and others.



The Royal Bengal Tiger, which took shelter in human habitation near the Kaziranga National Park due to floods, was provided safe passage to the forests. pic.twitter.com/E3e7FZ2ok5 — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) July 19, 2019

▲印度東北方的阿薩姆邦淹大水，當地一戶人家驚訝發現，一頭母老虎在他們呼呼大睡。（圖／翻攝自推特／@sarbanandsonwal）

實習記者崔子柔／綜合報導

印度目前正值雨季，豪雨不止使數百萬人家園遭毀，近幾日，位於東北部阿薩姆邦哈穆蒂村（Harmuti）的一戶人家發現，竟有一隻母孟加拉虎躺在他們的床上睡覺！

據《CNN》報導，這頭老虎應該是從附近的卡齊蘭加國家公園（Kaziranga National Park）跑來避難，近日大雨嚴重影響園區，估計有95%面積被水淹沒，阿薩姆災難管理單位則表示，13-18日之間，卡齊蘭加國家公園共有83起動物死亡事件。

Devasted to see this. People of Assam near Kaziranga please drive safely and slowly as these beautiful animals have no where to go but on the roads praying hard for the rain to let up for them pic.twitter.com/1JkZwkiom8 — Rohit Sharma (@ImRo45) July 18, 2019

▲大水淹沒動物的家園，引起群體逃難。（圖／翻攝自推特／@ImRo45）

當地時間18日上午8點半左右，民眾就看見這頭母老虎跨越圍繞著卡齊蘭加國家公園的公路，後來到哈穆蒂村廢棄物處理業者莫狄拉爾（Motilal）的店舖兼住處休息。

莫狄拉爾說他先聽到有人大喊「老虎！」，當他踏出門外，看見這隻老虎正緩緩靠近他的店舖：「牠看著我，沒有甚麼行為……牠只是默默走進店裡，然後坐在房裡的床上。我看見牠時，只想著逃命。這隻老虎氣喘吁吁，明顯很疲倦。」

▲卡濟蘭加國家公園擁有世上最多的印度獨角犀牛，牠們正在逃難到僅存未被淹沒的區域。（圖／翻攝自推特／@wti_org_india）

卡濟蘭加國家公園副主任塞吉亞（Rohini Ballave Saikia）表示，這隻雌虎很平靜，並沒有造成危險，所以決定開闢一條安全通道給牠，最後牠在當天晚間自行離開到叢林。塞吉亞說：「這是牠們固定活動的時間，因為這個時間比較涼爽。」