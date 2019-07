豪雨淹水引動物集體逃難！　民眾回家見老虎躺床上睡覺

Wonderful job by forest dept, @wti_org_india and others. The Royal Bengal Tiger, which took shelter in human habitation near the Kaziranga National Park due to floods, was provided safe passage to the forests. pic.twitter.com/E3e7FZ2ok5

▲印度東北方的阿薩姆邦淹大水,當地一戶人家驚訝發現,一頭母老虎在他們呼呼大睡。(圖/翻攝自推特/@sarbanandsonwal)

實習記者崔子柔/綜合報導

印度目前正值雨季,豪雨不止使數百萬人家園遭毀,近幾日,位於東北部阿薩姆邦哈穆蒂村(Harmuti)的一戶人家發現,竟有一隻母孟加拉虎躺在他們的床上睡覺!

據《CNN》報導,這頭老虎應該是從附近的卡齊蘭加國家公園(Kaziranga National Park)跑來避難,近日大雨嚴重影響園區,估計有95%面積被水淹沒,阿薩姆災難管理單位則表示,13-18日之間,卡齊蘭加國家公園共有83起動物死亡事件。

Devasted to see this. People of Assam near Kaziranga please drive safely and slowly as these beautiful animals have no where to go but on the roads praying hard for the rain to let up for them pic.twitter.com/1JkZwkiom8